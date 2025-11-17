За пръв път в Черно море: Рибари хванаха тропическа риба край Траката
Друг нетипичен за Черно море вид, който се среща все по-често по нашето крайбрежие, е морската врана. По произход той е средиземноморски и топлолюбив, а с повишаването на температурата на Черно море увеличава все повече своята популация. По нашето крайбрежие се наблюдават като единични екземпляри и бройки различни нетипични видове, но до каква степен ще се адаптират е въпрос на изследване, коментира още специалистът.
Високите черноморски температури влияят на цъфтежа на фитопланктона, а с това - и на промяната на миграционните пътища на видовете риби. Основно това влияе на пасажните екземпляри - хамсия, сафрид и трицона, които сме свикнали да виждаме често на трапезата си. Причината е, че рибите търсят по-подходящи условия и режим, след като по-дългият период на цъфтеж на фитопланктона е довел до изчерпване на кислорода в крайбрежната част.
