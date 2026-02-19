За първи път: Туроператори от Германия ще рекламират Варна
В резултат на проведените открити процедури водещи туроператори ще реализират интегрирани маркетингови кампании за сезон Лято 2026 на територията на различни федерални провинции в Германия с цел популяризиране на дестинация Варна и предлаганите от тях туристически услуги в пакет и транспортна достъпност. Инициативите се финансират с приходи от туристически данък и са на стойност малко над 346 000 евро, съобщиха от дирекция "Туризъм“ към Община Варна.
Кампаниите са насочени към стратегическия германски пазар и имат за цел да позиционират Варна като конкурентна дестинация за морски, културен, СПА и уелнес, кулинарен и събитиен туризъм. Основен акцент се поставя върху повишаване на разпознаваемостта на града и региона, стимулиране на резервациите за ваканция и насърчаване на пътуванията както в активния летен сезон, така и през месеците май–юни и септември–октомври.
Маркетинговите активности ще се реализират чрез външна дигитална и стационарна реклама - билбордове, електронни табла и екрани, витрини и фасади на туристически агенции, разположени на ключови места в дадената федерална провинция, както и чрез банери (тип слайдър, тийзър) в сайта/онлайн платформата и в нюзлетъра на туроператора, предлагащ рекламираните туристически пакети.
Планирането ще обхване регионално и национално присъствие в Германия, съобразено с профила на целевата аудитория, като приоритизира райони с добра транспортна свързаност и директни полети до Варна, за да се постигне максимален ефект по отношение на резервациите за сезон 2026. В рамките на кампаниите всеки от партньорите ще разработи криейтив концепции, които представят цялостния потенциал на дестинацията и прилежащите курортни комплекси.
Рекламните послания и визии ще акцентират върху природните дадености, морските ресурси, възможностите за балнео и СПА туризъм, богатото културно-историческо наследство, гастрономията и събитийния календар на града. Концепцията ще бъде адаптирана към спецификата на германския пазар и съобразена с интересите и профила на таргетираните групи, като ще поставя акцент върху имиджа и конкурентните предимства на Варна като дестинация. С оглед постигане на поставените цели е предвиден и мониторинг на резултатите, базиран на измерими показатели като обхват на аудиторията, ангажираност, брой запитвания, реализирани туристически пакети и др.
Основна цел на кампаниите е стимулиране на записванията за сезон 2026, устойчивост на туристопотока от Германия и позициониране на Варна като сигурна и достъпна европейска дестинация.
На фона на изненадващо съкратената лятна летателна програма от Германия към Варна, обявена в края на 2025 г., настоящите кампании ще имат ключова роля за запазване на пазарните позиции на дестинацията. Чрез планираното комуникационно присъствие Община Варна изпраща ясен сигнал за партньорство и подкрепа към туристическия бизнес, а рекламните дейности ще допринесат за поддържане на интереса към Варна, стимулиране на търсенето и минимизиране на негативния ефект от намаления брой седалки, като създадат предпоставки за възстановяване и разширяване на програмите през следващите сезони.
Германия е в топ 3 на приоритетните чуждестранни пазари за северното ни Черноморие, а интересът към Варна през 2025 г. бележи най-висок ръст - броят на туристите от страната се увеличава с 35% и достига 82 755 души, реализирали общо 590 846 нощувки, което е с 30% повече спрямо 2024 г. Партньорството с водещи туроператори ще даде възможност и за директен достъп до добре структурирана мрежа от продажби и утвърдени канали за комуникация с крайни клиенти.
С реализацията на рекламните кампании Община Варна акцентира на активното си присъствие на приоритетни външни пазари и установяване на стратегически партньорства с водещи туроператори, насочени към устойчиво развитие на туризма и увеличаване на конкурентоспособността на дестинацията.
