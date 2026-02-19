След активен диалог между Община Варна и представителите на туристическия бранш през изминалата година бяха обявени за първи път обществени поръчки за избор на изпълнители за "Организиране на рекламна кампания за предлагани основни туристически услуги в пакет за дестинация Варна на територията на Германия" и "Организиране на рекламна кампания за представяне на възможностите за въздушен транспорт и наличието на директни полети до дестинация Варна от Германия".В резултат на проведените открити процедури водещи туроператори ще реализират интегрирани маркетингови кампании за сезон Лято 2026 на територията на различни федерални провинции в Германия с цел популяризиране на дестинация Варна и предлаганите от тях туристически услуги в пакет и транспортна достъпност. Инициативите се финансират с приходи от туристически данък и са на стойност малко над 346 000 евро, съобщиха от дирекция "Туризъм“ към Община Варна.Кампаниите са насочени към стратегическия германски пазар и имат за цел да позиционират Варна като конкурентна дестинация за морски, културен, СПА и уелнес, кулинарен и събитиен туризъм. Основен акцент се поставя върху повишаване на разпознаваемостта на града и региона, стимулиране на резервациите за ваканция и насърчаване на пътуванията както в активния летен сезон, така и през месеците май–юни и септември–октомври.Маркетинговите активности ще се реализират чрез външна дигитална и стационарна реклама - билбордове, електронни табла и екрани, витрини и фасади на туристически агенции, разположени на ключови места в дадената федерална провинция, както и чрез банери (тип слайдър, тийзър) в сайта/онлайн платформата и в нюзлетъра на туроператора, предлагащ рекламираните туристически пакети.Планирането ще обхване регионално и национално присъствие в Германия, съобразено с профила на целевата аудитория, като приоритизира райони с добра транспортна свързаност и директни полети до Варна, за да се постигне максимален ефект по отношение на резервациите за сезон 2026. В рамките на кампаниите всеки от партньорите ще разработи криейтив концепции, които представят цялостния потенциал на дестинацията и прилежащите курортни комплекси.Рекламните послания и визии ще акцентират върху природните дадености, морските ресурси, възможностите за балнео и СПА туризъм, богатото културно-историческо наследство, гастрономията и събитийния календар на града. Концепцията ще бъде адаптирана към спецификата на германския пазар и съобразена с интересите и профила на таргетираните групи, като ще поставя акцент върху имиджа и конкурентните предимства на Варна като дестинация. С оглед постигане на поставените цели е предвиден и мониторинг на резултатите, базиран на измерими показатели като обхват на аудиторията, ангажираност, брой запитвания, реализирани туристически пакети и др.Основна цел на кампаниите е стимулиране на записванията за сезон 2026, устойчивост на туристопотока от Германия и позициониране на Варна като сигурна и достъпна европейска дестинация.На фона на изненадващо съкратената лятна летателна програма от Германия към Варна, обявена в края на 2025 г., настоящите кампании ще имат ключова роля за запазване на пазарните позиции на дестинацията. Чрез планираното комуникационно присъствие Община Варна изпраща ясен сигнал за партньорство и подкрепа към туристическия бизнес, а рекламните дейности ще допринесат за поддържане на интереса към Варна, стимулиране на търсенето и минимизиране на негативния ефект от намаления брой седалки, като създадат предпоставки за възстановяване и разширяване на програмите през следващите сезони.Германия е в топ 3 на приоритетните чуждестранни пазари за северното ни Черноморие, а интересът към Варна през 2025 г. бележи най-висок ръст - броят на туристите от страната се увеличава с 35% и достига 82 755 души, реализирали общо 590 846 нощувки, което е с 30% повече спрямо 2024 г. Партньорството с водещи туроператори ще даде възможност и за директен достъп до добре структурирана мрежа от продажби и утвърдени канали за комуникация с крайни клиенти.С реализацията на рекламните кампании Община Варна акцентира на активното си присъствие на приоритетни външни пазари и установяване на стратегически партньорства с водещи туроператори, насочени към устойчиво развитие на туризма и увеличаване на конкурентоспособността на дестинацията.