ЗАРЕЖДАНЕ...
За първи път у нас: Читалища на общ форум във Варна
©
Форумът е създаден като платформа за диалог, обмяна на опит и сътрудничество. В програмата са включени кръгли маси, панелни дискусии, практически работилници, изложби, културни събития и юбилеен концерт, посветен на 80-годишнината от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“ – Варна.
Основните теми акцентират върху ролята на читалищата между традицията и съвременното управление, дигиталната трансформация в културата и образованието, възможностите за финансиране и устойчивост на проектите, както и върху авторските права и отговорностите при публични събития.
Събитието е отворено към медии, нови публики и активни граждани, които искат да открият как читалищата могат да бъдат не само пазители на традицията, но и модерни центрове за култура, образование и социални иновации.
"Читалището не е просто сграда. То е сърцето на общността – място, където паметта живее и бъдещето се пише със смисъл. Днес повече от всякога имаме нужда от културни мостове, живи традиции и нови идеи. Международният форум е покана към всички, които вярват, че културата е действие, а духът на общността – наша обща отговорност“, споделят организаторите.
Организатор: Народно читалище "Васил Левски 1945“ – Варна
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура“ и с подкрепата на Областния управител на Област Варна.
ПРОГРАМА
2 Октомври (четвъртък)
10:00 – 11:00 ч.
Официално откриване на форума
– Приветствия от организатори и партньори
– Представяне на програмата и участниците
11:30 – 14:00 ч.
Кръгла маса:
"Читалищата между традицията и съвременното управление: В диалог с институции и партньори“
Участие на представители на читалища, институции, НПО, общини и област
15:00 – 17:30 ч.
Културна разходка до забележителности на Варна – Организирано посещение
18:00 – 20:00 ч.
Юбилеен концерт по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“- Варна. Аула на Икономически университет- Варна.
3 Октомври (петък)
10:00 – 12:00 ч.
Работилница 1: "От идея до устойчив проект: ключови стъпки и ресурси за финансиране“
13.00- 15.00 ч.
Работилница 2: "Дигитална трансформация в културата и образованието: Изкуствен интелект и дигитални решения в читалищната дейност“
15:30 – 17:00 ч.
Работилница 3: "Авторски права и публични събития: рискове, отговорности и добри практики“
19.00 ч.- 20.00 ч.
Откриване на международна сборна изложба по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“.
20.00- 22.00 ч.
Коктейл по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“
4 Октомври (събота)
10:00 – 11:30 ч.
Нетуъркинг сесия. Представяне на добри практики и партньорства.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зов за помощ: Момиче от Варненско се нуждае от животоспасяваща оп...
21:11 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.