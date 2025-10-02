От днес - 2-ри октомври, за два дни Варна ще е домакин на първото издание на Международния форум на българските читалища – събитие, което събира на едно място десетки читалища, културни институции, университети, неправителствени организации и представители на местната и държавната власт.Форумът е създаден като платформа за диалог, обмяна на опит и сътрудничество. В програмата са включени кръгли маси, панелни дискусии, практически работилници, изложби, културни събития и юбилеен концерт, посветен на 80-годишнината от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“ – Варна.Основните теми акцентират върху ролята на читалищата между традицията и съвременното управление, дигиталната трансформация в културата и образованието, възможностите за финансиране и устойчивост на проектите, както и върху авторските права и отговорностите при публични събития.Събитието е отворено към медии, нови публики и активни граждани, които искат да открият как читалищата могат да бъдат не само пазители на традицията, но и модерни центрове за култура, образование и социални иновации."Читалището не е просто сграда. То е сърцето на общността – място, където паметта живее и бъдещето се пише със смисъл. Днес повече от всякога имаме нужда от културни мостове, живи традиции и нови идеи. Международният форум е покана към всички, които вярват, че културата е действие, а духът на общността – наша обща отговорност“, споделят организаторите.Организатор: Народно читалище "Васил Левски 1945“ – ВарнаСъбитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура“ и с подкрепата на Областния управител на Област Варна.2 Октомври (четвъртък)10:00 – 11:00 ч.Официално откриване на форума– Приветствия от организатори и партньори– Представяне на програмата и участниците11:30 – 14:00 ч.Кръгла маса:"Читалищата между традицията и съвременното управление: В диалог с институции и партньори“Участие на представители на читалища, институции, НПО, общини и област15:00 – 17:30 ч.Културна разходка до забележителности на Варна – Организирано посещение18:00 – 20:00 ч.Юбилеен концерт по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“- Варна. Аула на Икономически университет- Варна.3 Октомври (петък)10:00 – 12:00 ч.Работилница 1: "От идея до устойчив проект: ключови стъпки и ресурси за финансиране“13.00- 15.00 ч.Работилница 2: "Дигитална трансформация в културата и образованието: Изкуствен интелект и дигитални решения в читалищната дейност“15:30 – 17:00 ч.Работилница 3: "Авторски права и публични събития: рискове, отговорности и добри практики“19.00 ч.- 20.00 ч.Откриване на международна сборна изложба по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“.20.00- 22.00 ч.Коктейл по случай 80 години от създаването на НЧ "Васил Левски 1945“4 Октомври (събота)10:00 – 11:30 ч.Нетуъркинг сесия. Представяне на добри практики и партньорства.