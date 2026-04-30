Курортен комплекс Златни пясъци край Варна е домакин на едно от най-значимите събития в електронната музика в Европа – SUNWAVES Festival, който за първи път ще проведе своето пролетно издание извън Румъния. Събитието ще се състои в периода 30 април – 5 май 2026 г.

Фестивалът, създаден през 2007 г., е известен със своя нон-стоп музикален формат и привлича десетки хиляди посетители от цял свят. За българското издание се очакват над 10 000 участници, като интересът вече е висок – над 1 500 билета са продадени още преди обявяването на локацията и артистите.

SUNWAVES е сред водещите електронни фестивали в Европа, с над 100 часа музика и участие на световни артисти като Carl Cox, Peggy Gou, Ricardo Villalobos и Marco Carola.

Събитието привлича международна аудитория и има значим икономически ефект, като допринася и за развитието на туризма и местния бизнес.

Изборът на България и Златни пясъци като нова фестивална дестинация поставя страната на картата на големите европейски музикални събития и утвърждава региона като привлекателен център за международни фестивали.