Вчера, около 23:30 часа, полицейски служители на РУ Девня, спрели за проверка в с. Николаевка, 22-годишен варненец, водач на лек автомобил. При последвалата проверка се установило, че младият мъж е известен на МВР и няма свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние.Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и му е съставен акт за установяване на административно нарушение. По случая е образувано бързо производство.