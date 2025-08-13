ЗАРЕЖДАНЕ...
Забавен урок по безопасност на движението по пътищата проведоха децата от ДГ №14 "Дружба" във Варна
© Община Варна
Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов присъства на демонстрацията по безопасно поведение, в което децата показаха отлични познания на правилата за движение и използването на лични предпазни средства, безпогрешно разпознаване на основните пътни знаци и сигнализацията на светофара. Специален гост-лектор на открития урок беше Карстен Айдман - световно признат специалист в автомобилната индустрия. От 1996 г. той работи като инженер-конструктор на автомобили, а от 2001 г. е част от екипа на в една от водещите автомобилни компании в света и участва в разработката на нови технологии и модули на автомобилните системи.
На отличен български той припомни на децата никога да не потеглят без предпазен колан в колата и без каска с тротинетката. По достъпен и ангажиращ начин показа как знанието може да спаси човешки живот, независимо дали шофираш спортен автомобил или се придвижваш пеша в градска среда. Гостите на събитието бяха впечатлени от познанията на децата по безопасност на движението.
Това е първата от поредица планирани инициативи в ДГ №14 "Дружба“ в духа на съвременното образование, която съчетава възпитателни и образователни цели с лично преживяване, творческо въображение и активно участие, споделиха от екипа на градината.
