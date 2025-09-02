Серия от кражби от търговски обекти във Варна белязаха изминалите дни.В единия от случаите от магазин за хранителни стоки в централната част на града е откраднат алкохол. Бързите действия на служители на Първо РУ са довели до задържането на извършителя – 26-годишен варненец, известен на МВР.В петък варненци на 42 и 34 години - с досиета в полицията, са задържани от служители на Първо и Трето РУ. По младият от тях е извършил кражба на тример – акумулаторен модел, ножчета за бръснене, представка за тяло, кабел за зареждане и зарядно, от голям магазин за техника в града.Другият пък е откраднал кафе от магазин на голяма хранителна верига.В неделя пък други двама - на 37 и 42 години от Варна, са извършили кражба на два кашона бисквити от търговски обект. Малко по-късно през деня след издирвателни мероприятия извършени от служители на Първо РУ двамата са заловени и задържани с част от инкриминираната стока в тях.По всички случаи са образувани досъдебни производства, а извършителите са задържани за срок до 24 часа.