Трето нарушение за седмица регистрираха във Варненска област. Вчера отново бе регистриран случай за неспиране на полицейска "стоп" палка, съобщиха от МВР в морския град.

В центъра на с. Калоян служители на Вълчи дол подали светлинен и звуков сигнал, както и предупреждение със "стоп" палка на лек автомобил.

Водачът, за който по-късно е установено, че не притежава шофьорска книжка, има множество административни наказания и е в условията на повторност, не спрял и увеличавайки скоростта продължил пътя си.

Малко по- късно е задържан от полицейските служители и срещу него е образувано досъдебно производство.

Точно преди седмица бе спипан такъв нарушител, а вторият случай е от преди дни.