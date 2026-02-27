Съдът уважи искания на Окръжна прокуратура – Варна и определи "задържане под стража“ за двама мъже, привлечени към наказателна отговорност за това, че държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително. 46-годишният Д.И. е обвинен за това, че при условията на продължавано престъпление, държал 171,87 грама фентанил и 21,10 грама метамфетамин и разпространил на свой клиент 22,72 грама от първото и 0,94 грама от второто вещество. Клиентът му А.П. (56 г.) е привлечен към наказателна отговорност за това, че в условията на опасен рецидив, придобил и държал с цел разпространение гореописаните количества високорискови наркотични вещества.В рамките на същото дело има още двама обвинени за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Един от тях – В.М. на 48 години, е привлечен към наказателна отговорност за държане на 10,92 грама фентанил с цел разпространение, при условията на опасен рецидив. На мъжа е наложена мярка за неотклонение "домашен арест“. Четвъртият обвиняем има наложена марка за неотклонение "подписка. И.С. на 52 години, е обвиняем за това, че държал с цел разпространение 58,71 грама марихуана.Специализираната операция, реализирана от служители на ГДБОП във Варна, под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура в града, на 25 февруари 2026 година. Д.И. и А.П. са задържани непосредствено след като реализирали сделка с фенталин и метамфетамин. В хода на разследването са извършени множество процесуални действия. Претърсени са пет адреса, два леки автомобили, извършени са два лични обиска.Четиримата обвиняеми са известни на органите на реда и вече са били осъждани. Трима от тях бяха задържани с постановления на наблюдаващия случая за док до 72 часа до провеждането на съдебните заседания за определяне на мерки за неотклонение спрямо тях. Определенията на Окръжния съд във Варна за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда подлежат на обжалване пред Апелативния съд.Работата по доказване и документиране на престъпната дейност на четиримата продължава.