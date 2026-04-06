Преди дни собственик на автомобил е подал сигнал в Първо РУ, че е извършена кражба на колата му, в който е имало лични документи, талон на МПС-то, банкови карти и сумата от 700 евро.

Бързите оперативно – издирвателни действия на полицаите довели до установяване и задържане на извършителя и автомобила. 39 – годишен варненец, известен на МВР е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Същото по вид дело е започнато и срещу 28 – годишен мъж, който извършил неправомерни транзакции, с банковите карти, които били в колата. Нарушителят е задържан за срок до денонощие, след като си пазарувал с чуждото платежно средство.