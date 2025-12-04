20- годишен жител на с. Изворско - известен на МВР, е бил част от групичка, която преди дни е откраднала електрически генератор от незавършена постройка, в жк "Младост“. Другите му двама помагачи са на 17 и 19 години, също познати на полицията.Няколко дни по-късно, същия извършител, в съучастие с друг 25 – годишен жител на с. Любен Каравелово, е откраднал лек автомобил и след като се поразходили с него, го върнали на същото място, но вече с повреди по скоростната кутия. Подалия сигнала за извършената кражба е признал нехайството си – оставяйки колата си отключена и с оставени ключове в купето.Четиримата мъже са задържани след бързи оперативни действия на служителите на РУ Аксаково, за срок до денонощие.По случаите са образувани досъдебни производства.