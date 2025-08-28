ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха крадла в търговски комплекс във Варна
Вещите, обект на престъплението, са иззети и приложени към образуваното по описа на Трето РУ бързо производство.
Арестуваната няма полицейско досие. Това още веднъж потвърждава правилото, че летния сезон и струпването на туристи по големи обекти, изкушава определени лица, да извършат противозаконни деяния.
