39-годишна варненка е задържана в резултат на предприети незабавни действия на групата по джебчийски кражби към ОД на МВР Варна. Според събраните до момента данни, тя е извършила кражба на дрехи и един магнит за сваляне на аларми от търговски център в морската столица.Вещите, обект на престъплението, са иззети и приложени към образуваното по описа на Трето РУ бързо производство.Арестуваната няма полицейско досие. Това още веднъж потвърждава правилото, че летния сезон и струпването на туристи по големи обекти, изкушава определени лица, да извършат противозаконни деяния.