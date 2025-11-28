Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
50 – годишен жител на Суворово, управлявал лек автомобил, е задържан в РУ Девня, за срок до денонощие.

Той бил спрян за проверка вчера, надвечер и при направената инспекция от служителите на реда с алкотест, униформените установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на алкохол – 2,44 промила.

Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.