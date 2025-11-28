Задържаха мъртвопиян шофьор край Варна
©
Той бил спрян за проверка вчера, надвечер и при направената инспекция от служителите на реда с алкотест, униформените установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на алкохол – 2,44 промила.
Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Министерство на правосъдието: При проверка на арест във Варна са задържани 5 служители от охранителния състав
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ина Лулчева пред Varna24.bg: Всичко това беше една репресия срещу...
17:52 / 27.11.2025
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:11 / 27.11.2025
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Бер...
14:35 / 27.11.2025
Делото "Коцев" започна!
13:39 / 27.11.2025
Ще остане ли в ареста варненският кмет Благомир Коцев?
08:20 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.