50 – годишен жител на Суворово, управлявал лек автомобил, е задържан в РУ Девня, за срок до денонощие.Той бил спрян за проверка вчера, надвечер и при направената инспекция от служителите на реда с алкотест, униформените установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на алкохол – 2,44 промила.Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.