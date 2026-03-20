Криминално проявен – мъж на 33- годишна възраст, от Суворово е заловен от полицаите на Първо РУ. Той попаднал в ареста, вчера, след като е откраднал хранителни стоки и алкохол от магазин, в централната част на града. Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя.По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Отново вчера, в същото полицейско управление е подаден сигнал от друг супермаркет за изчезнали стоки от търговския обект.Криминалистите своевременно влезли в дирите на извършителя – 45 – годишен варненец, известен на полицията. Образувано е досъдебно производство по случая, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.