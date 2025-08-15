В резултат на предприети бързи действия, полицаи от Първо РУ установили и задържали за срок до 24 часа, извършител на кражба на около 30 метра кабели от разпределителна шахта на мобилен оператор, информираха от пресцентъра на МВР във Варна.Сигналът за престъплението бил подаден преди два дни. Криминалистите влезли в дирите на извършителя – 23-годишен, жител на Стара Загора, известен на МВР и осъждан.По случая е образувано досъдебно производство.