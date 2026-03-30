Задържаха мъжа, пребил зверски чужденец в "Аспарухово"
©
Тъй като мъжът е нанесъл побой над потърпевшия и му е причинил телесна повреда, предстои след изготвяне на съдебно-медицинска експертиза и определяне вида на нараняванията – дали се касае за средна или за тежка телесна повреда, да бъде повдигнато обвинение и по чл. 199, ал. 1, т. 3 от НК.
На 25 март 2026 година вечерта, в ж.к. "Аспарухово, 38-годишният мъж нападнал чужд гражданин. Пострадалият се намирал в личния си автомобил, когато С.И. го измъкнал навън и започнал да му нанася побой. След това го претърсил и отнел противозаконно сумата от 4000 евро, която потърпевшият носел. С.И. избягал от местопрестъплението, като по пътя изхвърлил якето, с което бил облечен, и се укрил.
След подадения сигнал, незабавно по случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването довели до установяване и задържане на 38-годишния мъж. С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна той бил задържан за срок до 72 часа и обвинен за извършеното престъпление.
След като искането за "задържане под стража“ на С.И. е разгледано от Варненския окръжен съд, мотивите на прокуратурата са уважени и мъжът е оставен в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.