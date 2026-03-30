По искане на Окръжна прокуратура – Варна, съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ на 38-годишния С.И., привлечен като обвиняем за грабеж на сума пари, извършен при условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 198, ал. 1 от НК.

Тъй като мъжът е нанесъл побой над потърпевшия и му е причинил телесна повреда, предстои след изготвяне на съдебно-медицинска експертиза и определяне вида на нараняванията – дали се касае за средна или за тежка телесна повреда, да бъде повдигнато обвинение и по чл. 199, ал. 1, т. 3 от НК.

На 25 март 2026 година вечерта, в ж.к. "Аспарухово, 38-годишният мъж нападнал чужд гражданин. Пострадалият се намирал в личния си автомобил, когато С.И. го измъкнал навън и започнал да му нанася побой. След това го претърсил и отнел противозаконно сумата от 4000 евро, която потърпевшият носел. С.И. избягал от местопрестъплението, като по пътя изхвърлил якето, с което бил облечен, и се укрил.

След подадения сигнал, незабавно по случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването довели до установяване и задържане на 38-годишния мъж. С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна той бил задържан за срок до 72 часа и обвинен за извършеното престъпление.

След като искането за "задържане под стража“ на С.И. е разгледано от Варненския окръжен съд, мотивите на прокуратурата са уважени и мъжът е оставен в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.