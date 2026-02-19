Полицаи от Трето РУ извършили проверка на младеж в кв. "Възраждане“. При нея в него служителите на реда намерили и иззели наркотично вещество – коноп, доказано с направената експертна справка.Задържаният посочил 52-годишен варненец, от когото е закупил дрогата.Под ръководството на прокуратурата е извършено претърсване в дома на дилъра, където криминалистите намерили електронна везна, метамфетамин и коноп, разпределени в пакетчета.По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.