Задържаха наркодилър във Варна, издаден от клиент
Задържаният посочил 52-годишен варненец, от когото е закупил дрогата.
Под ръководството на прокуратурата е извършено претърсване в дома на дилъра, където криминалистите намерили електронна везна, метамфетамин и коноп, разпределени в пакетчета.
По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.
