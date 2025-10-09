Обявен за общодържавно издирване, криминално проявен, осъждан и с влязла в сила присъда варненец на 52-години е задържан от екип на Трето РУ, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в морския град.Вчера полицаите проверили мъжа, който представил чужд документ за самоличност, но служителите на реда бързо разкрили истината.Така, няколко часа по-късно, те са го превели в затвора за изтърпяване на наказанието. По случая е образувано бързо производство.