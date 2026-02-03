Задържаха във варненския арест руснак, търсен от Интерпол – Москва
Мъжът е бил обявен за международно издирване чрез Интерпол – Москва, след издадена заповед за арест от Окръжния съд в Никулински район на руската столица. Преди дни чуждият гражданин е бил задържан във Варна.
В молещата държава престъплението, за което мъжът се разследва, се наказва с лишаване от свобода до 12 години.
Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянието представлява престъпление и по българския Наказателен кодекс.
Представителят на Окръжна прокуратура – Варна поиска най- тежката мярка за неотклонение спрямо 52-годишния мъж.
Защитата му помоли за мярка "домашен арест“ или по-лека. За да бъде убеден съдът, че няма опасност лицето да се укрие бяха представени доказателства, че разполага с разрешително за продължително пребиваване у нас, развива търговска дейност чрез дружество, регистрирано в България, както и че живее със семейството си във Варна, където учат и двете му деца. Адвокатът на руския гражданин посочи, че той е бил открит на адрес, различен от този, на който е регистриран, тъй като наскоро е продал имота си и семейството е купило нов апартамент.
След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, съдебният състав на Варненския окръжен съд прецени, че искането за временното задържане на чуждия гражданин отговаря на изискванията на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест. Мярката има за цел да осигури присъствието на лицето на предстоящото производство за екстрадиция. От събраните данни, за съда съществува реална опасност мъжът да се укрие. Лицето пребивава законно в страната, но жилището, в което защитата твърди, че е бил открит не фигурира в адресната му регистрация, нито е на негово име. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че неговото участие в делото, на което ще се реши дали да бъде предаден на руските власти, може да бъде осигурено с временна мярка за неотклонение "задържане под стража“ до 40 дни.
Определението подлежи на обжалване.
