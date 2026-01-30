Задържаните за фентанил вчера във Варна остават в ареста
Съдът уважи исканията на обвинението и определи "задържане под стража“ за 34-годишния С.С. и за 35-годишната му приятелка В.С., привлечени в качеството им на обвиняеми за това, че заедно държали без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с цел разпространение, като престъплението е извършено в условията на опасен рецидив и от двамата. Освен това и двамата са обвиняеми за това, че са разпространили на три различни лица забранена субстанция. Преди това, с постановление на наблюдаващ прокурор, С.С. и В.С. бяха оставени в ареста за срок до 72 часа с оглед довеждането им в съда за определяне на мерки за неотклонение.
Припомняме, че мъжът и жената са задържани на 29 януари 2026 година при специализирана операция, реализирана от служители на ОД на МВР във Варна. С.С. е установен непосредствено след като продал фентанил на двама свои клиенти. Приятелката му също е задържана след продажба на високорисковата наркотична субстанция на трето лице, като сделката е реализирана от дома, който двамата обитавали. При последвалите процесуални действия в жилището са открити още количества фентанил. Предстои назначaване на експертиза за установяване на точните количества и концентрация на веществото.
С.С. и В.С. са добре известени на органите на реда и вече са били осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества. Определенията на Окръжния съд във Варна за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда подлежат на обжалване пред Апелативния съд.
