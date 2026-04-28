Да продължи действието на втората по тежест мярка за неотклонение спрямо служител на Следствения арест във Варна, обвинен за поискан и приет подкуп, и за престъпление по служба. Това реши Варненският апелативен съд, като разгледа жалбата му срещу определение на Окръжния съд във Варна, с което е било отказано поисканото изменение на мярката.

Пламен Н. е под домашен арест по силата на определение на Апелативния съд от ноември миналата година. Спрямо 43-годишния мъж са повдигнати обвинения за това, че срещу имотна облага – поискан и приет неследващ му се дар в размер на 2 000 лева, е извършил длъжностно престъпление, като е внесъл забранени вещи в ареста.

Защитата посочи, че за близо 6-месечния период на разследването не са събрани доказателства, че обвиняемият би извършил престъпление. Той е с чисто съдебно минало, няма висящи наказателни производства или криминални регистрации. Адвокатът намира за разколебано обоснованото подозрение за авторството на деянието.

На противоположното становище бе представителят на Апелативната прокуратура. По думите му стореното след образуването на досъдебното производство не само не хвърля сянка на съмнение, че не друг, а точно обвиняемият е извършител на деянието, напротив, доказателствата подкрепят тази теза. Опасността от извършване на престъпление е свързана с евентуални други прояви на престъпната дейност.

Въззивният съдебен състав съобрази, че спрямо Пламен Н. на 10 ноември 2025 г. са повдигнати две обвинения за деяния, извършени като продължавано престъпление. Както към времето на първоначалното вземане на мярката за неотклонение, така и към настоящия момент съществува обосновано предположение за съпричастността му към двете деяния. В тази насока са веществените и гласните доказателства, събрани чрез разпитите на множество явни и защитени свидетели

И Апелативният съд намира, че не е намалял интензитетът на опасността при по-лека мярка обвиняемият да извърши престъпление. За това свидетелства високата обществена опасност на деятелността, мястото, където е извършена и продължителният период, който обхваща. След първоначалното определяне на мярката са събрани нови доказателства, с помощта на които се установява по-интензивен мащаб на престъпната дейност. Това от своя страна разкрива завишена обществена опасност на обвиняемия. Продължителността на домашния арест е в рамките на ограничителните процесуални срокове, което е още едно основание да бъде отказана по-лека мярка за неотклонение, заключи съдебният състав.

Определението не подлежи на обжалване.