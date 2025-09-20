Сподели close
Дим и задушлива миризма се носи в цяла Варна още от ранните часове. От ОД на МВР потвърдиха, че димът идва от местността "Балтата", край Девня, където вчера пламна пожар. 

Към момента огънят е овладян, но все още има голямо задимяване.

Три екипа на РДПБЗН са на място и очакват с техника от въздух да се видят точните огнища.