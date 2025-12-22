Сигналът за тежката катастофа във Варна е подаден в 14:42 часа. Това уточни Димитър Димитров, старши комисар от ОДМВР - Варна, предаде репортер на"52-годишен водач на лек автомобил, поради неизяснени обстоятелства, излиза от платното в дясно и блъска две жени - на 53 и на 80 години, които загиват на място", коментира комисар Димитров.Случаят е под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.Водачът е тестван за алкохол, взети са и кръвни проби, уточниха от полицията.