ЗАРЕЖДАНЕ...
Законни ли са постройките на ската в Максуда? Започват проверки
©
Крайната цел е разработка на ПУП – подробен устройствен план, за тази част от града и облагородяването му, съобщава БНР.
Районът и в момента е проблемна точка, основно заради чистотата и затъването му в боклуци, каза зам.-кметът на район Одесос Георги Георгиев. Той припомни, че почистват ската и деретата редовно, но ефектът е краткотраен.
Още от категорията
/
Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна предлага лечение на всички аспекти на хроничната болка
08:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.