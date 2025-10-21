От администрацията на район "Одесос" започват изясняване на собствеността на имоти, попадащи на територията на Максуда. Ще проверяват законността на постройките на ската край бул. "Васил Левски", след което ще се пристъпи към разчистване на терена от незаконните такива.Крайната цел е разработка на ПУП – подробен устройствен план, за тази част от града и облагородяването му, съобщава БНР.Районът и в момента е проблемна точка, основно заради чистотата и затъването му в боклуци, каза зам.-кметът на район Одесос Георги Георгиев. Той припомни, че почистват ската и деретата редовно, но ефектът е краткотраен.