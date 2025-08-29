Известен на полицията мъж - на 37 години, е установен като извършител на кражба. Той е арестуван в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ във Варна.Авторът на престъплението е влязъл в голям магазин за дрогерия, от където е откраднал санитарни продукти.Сигналът за кражбата е подаден вчера. Крадецът е прибран в ареста за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.