Петима варненци, с досиета в МВР, са тикнати в ареста на Четвърто РУ за извършена от тях кражба. В събота те отмъкнали около 15 метра многожилен кабел от шахта, в с. Старо Оряхово.Служителите на реда са заловили извършителите – на 23, 27, 29, 30 и 47-годишна възрасти и са образували досъдебно производство, срещу тях.