Благомир Коцев. Апостолова определи като недопустимо в съвременна европейска България да се третира като престъпление това да си кмет от опозиционна партия.
Апелът "Свобода за Благо!“ и подкрепата на гилдията за Варна прозвучаха многократно от сцената на фестивала. Към призива за справедлив процес се присъединиха членовете на журито - актрисата Мартина Апостолова и продуцентът Димитър Коцев-Шошо, режисьорът и сценарист Константин Божанов.
Филмът "Made in EU“ на режисьора Стефан Командарев е носителят на Голямата награда за пълнометражен игрален филм на тазгодишното издание на "Златна роза“. Мотивите на журито са, че лентата отразява духа на съвременна България, тесногръдието, страха, покорството в обществото, но носи и надежда за младите хора.
Командарев посвети наградата на целия екип на филма. Общото ни дело е да се опитаме с това, което правим, да превърнем България в по-добро и по-справедливо място, включително и за кмета на Варна Благомир Коцев, каза от сцената режисьорът. "Made in EU“ спечели и наградата на младежкото жури на фестивала, а Командарев отбеляза, че мотивация да направи не само този филм, а филмите си въобще, са неговите две деца в младежка възраст. За драматичния си образ на шивачка от малко планинско градче в същата лента наградата за женска роля бе връчена на актрисата Гергана Плетньова.
Отличието за мъжка роля тази година е за Стоян Дойчев и ролята му във филма "Пакет вечност“ на режисьора Магделена Илиева. Определен като сериозна история, разказана с чувство за хумор, той взе и отличието за дебютен пълнометражен филм.
Голямата награда на журито отиде при филма "Стадото“, а от сцената режисьорът Милко Лазаров също отправи призива "Да живее българското кино и свобода за Благо!“. Продукцията бе отличена още за музика на композитора Пенка Кунева, за операторско майсторство на Калоян Божилов и с приза на Гилдия "Критика“ към Съюза на българските филмови дейци (СБФД).
Константин Божанов впечатли журито с майсторство и креативност във филма си "Безсрамните“ и получи наградите за сценарий и за режисура. Публиката на фестивала пък отличи с награда режисьора Ивайло Пенчев и филма му "Рожден ден“.
За първи път тази година бе връчен и приз за артистична смелост и той бе за Ивайло Христов и филма "Любоф“, с който фестивалът беше открит. Продукцията гради мост между киното и театъра и дава сцена на изгряващи таланти, отбелязаха членовете на журито.
Нова е и наградата на Българския клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа (EWA BG) и тя е за късометражен филм на жена-режисьор. Отличието отиде при "Еraserhead в плетена торба за пазар“ на режисьора Лили Кос. Тя е носител и на наградата на Гилдия "Критика“ към Съюза на българските филмови дейци (СБФД) за късометражен филм и за най-добра режисура на късометражен филм.
Над 4 часа е заседавало журито, за определи и тазгодишната Голяма награда за късометражно кино и тя бе присъдена на филма "Гадже“ на режисьора Жорж Ванев. Лентата бе определена като съвременна история в стил "Ромео и Жулиета“, която по въздействащ начин третира темата за расизма и дискриминацията в българското общество.
СБФД отличи "Приказка за майка и син“ на режисьора Димитър Сарджев, а "Филмаутор“ - филма на режисьора Емил Александров "Потомство“. В категорията филмови сериали призът взе продукцията на БНТ "Те, вълните“ с режисьори Неда Морфова и Петър Крумов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.