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|Закриха ветроходния сезон с регата "Бриз Есен" във Варна
Във всеки един от трите състезателни дни се провеждаха между четири и седем гонки в класовете "Оптимист", "ILCA 4", "ILCA 6", "ILCA 7", "FINN" и "420". Метеорологичните условия бяха изключително динамични, а състезателите преминаха през различни изпитания за духа и волята им - от слънчево време, слаб вятър и високи температури до студ, силен вятър с пориви над 35+ възела и дъжд, предизвикани от разразилата се краткотрайна буря във втория състезателен ден.
След края на надпреварата бяха наградени призьорите в отделните класове и възрастови групи на официалната тържествена церемония. Регатата се организира от СК "Черно море-Бриз", със съдействието на "Дирекция спорт" към Община Варна и в партньорство с Rem Management Ltd.
Ето и класирането в отделните класове и възрастови групи:
"Оптимист" (63-ма участници):
Генерално класиране (63-ма участници):
1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")
3. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")
Момчета младша възраст (33-ма участници):
1. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")
2. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")
3. Давид Митев (СК "Черно море-Бриз")
Момчета старша възраст (осем участници):
1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Димитър Бозовайски (ОВК "Несебър 2000")
3. Атанас Златев (ЯК "Поморие")
Момичета младша възраст (12 участници):
1. Никол Бургазлиева (ОМСК "Циклон")
2. Каролина Ценова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
3. Виктория Бинева (ЯК "Порт Бургас")
Момичета старша възраст (10 участници):
1. Бояна Костуркова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Рая Косева (СК "Черно море-Бриз")
3. Рея Парушева (ОМСК "Циклон")
Клас "ILCA 4"
Генерално класиране (17 участници):
1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")
2. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")
3. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")
Момчета до 16 години (шестима участници):
1. Христо Калчев (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Георги Петров (ЦСЯК "Академик")
3. Николай Петков (СК "Черно море-Бриз")
Момчета до 18 години (петима участници):
1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")
2. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")
3. Владимир Обрешков (СК "Черно море-Бриз")
Момичета до 16 години (две участнички):
1. Цвета Кирчева (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Елена Гочева (ВК "Синева")
Момичета до 18 години (четири участнички):
1. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")
2. Адриана Петкова (СК "Черно море-Бриз")
3. Кемала Парушева (ОМСК "Циклон")
Клас "ILCA 6"
Генерално класиране (осем участници):
1. Диана Маркова (ОВК "Несебър 2000")
2. Радослав Гавраилов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
3. Владимир Стоянов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
Клас "ILCA 7"
Генерално класиране (четирима участници):
1. Михаил Белберов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
2. Мартин Пенев (МК "Балчик")
3. Савелий Ивакин (СК "Черно море-Бриз")
Клас "FINN"
Генерално класиране (8 участници):
1. Михаил Копанов (ЯК "Порт Бургас")
2. Златко Атанасов (ОВК "Несебър 2000")
3. Георги Йорданов (ОМК "Приморско")
Клас "420"
Генерално класиране (3 екипажа):
1. Борислав Тодоров/Огнян Великов (МК "Балчик")
2. Стефан Микаелян/Йордан Илиев (СК "Черно море-Бриз")
3. Гергана Николова/Александър Христов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")
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