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Закриха ветроходния сезон с регата "Бриз Есен" във Варна
Автор: Екип Varna24.bg 14:32Коментари (0)176
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От 2 до 5 ноември в акваторията на Варненското езеро се проведе последната регата за сезон 2023 - "Бриз Есен". В надпреварата участваха общо 106 състезатели от 15 клуба от Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Приморско, Бургас и София.

Във всеки един от трите състезателни дни се провеждаха между четири и седем гонки в класовете "Оптимист", "ILCA 4", "ILCA 6", "ILCA 7", "FINN" и "420". Метеорологичните условия бяха изключително динамични, а състезателите преминаха през различни изпитания за духа и волята им - от слънчево време, слаб вятър и високи температури до студ, силен вятър с пориви над 35+ възела и дъжд, предизвикани от разразилата се краткотрайна буря във втория състезателен ден. 

След края на надпреварата бяха наградени призьорите в отделните класове и възрастови групи на официалната тържествена церемония. Регатата се организира от СК "Черно море-Бриз", със съдействието на "Дирекция спорт" към Община Варна и в партньорство с Rem Management Ltd.

Ето и класирането в отделните класове и възрастови групи:

"Оптимист" (63-ма участници):

Генерално класиране (63-ма участници):

1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")

3. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")

Момчета младша възраст (33-ма участници):

1. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")

2. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")

3. Давид Митев (СК "Черно море-Бриз")

Момчета старша възраст (осем участници):

1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Димитър Бозовайски (ОВК "Несебър 2000")

3. Атанас Златев (ЯК "Поморие")

Момичета младша възраст (12 участници):

1. Никол Бургазлиева (ОМСК "Циклон")

2. Каролина Ценова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

3. Виктория Бинева (ЯК "Порт Бургас")

Момичета старша възраст (10 участници):

1. Бояна Костуркова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Рая Косева (СК "Черно море-Бриз")

3. Рея Парушева (ОМСК "Циклон")

Клас "ILCA 4"

Генерално класиране (17 участници):

1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")

2. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")

3. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")

Момчета до 16 години (шестима участници):

1. Христо Калчев (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Георги Петров (ЦСЯК "Академик")

3. Николай Петков (СК "Черно море-Бриз")

Момчета до 18 години (петима участници):

1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")

2. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")

3. Владимир Обрешков (СК "Черно море-Бриз")

Момичета до 16 години (две участнички):

1. Цвета Кирчева (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Елена Гочева (ВК "Синева")

Момичета до 18 години (четири участнички):

1. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")

2. Адриана Петкова (СК "Черно море-Бриз")

3. Кемала Парушева (ОМСК "Циклон")

Клас "ILCA 6"

Генерално класиране (осем участници):

1. Диана Маркова (ОВК "Несебър 2000")

2. Радослав Гавраилов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

3. Владимир Стоянов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

Клас "ILCA 7" 

Генерално класиране (четирима участници):

1. Михаил Белберов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")

2. Мартин Пенев (МК "Балчик")

3. Савелий Ивакин (СК "Черно море-Бриз")

Клас "FINN"

Генерално класиране (8 участници):

1. Михаил Копанов (ЯК "Порт Бургас")

2. Златко Атанасов (ОВК "Несебър 2000")

3. Георги Йорданов (ОМК "Приморско")

Клас "420"

Генерално класиране (3 екипажа):

1. Борислав Тодоров/Огнян Великов (МК "Балчик")

2. Стефан Микаелян/Йордан Илиев (СК "Черно море-Бриз")

3. Гергана Николова/Александър Христов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")








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