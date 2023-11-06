Закриха ветроходния сезон с регата "Бриз Есен" във Варна

© От 2 до 5 ноември в акваторията на Варненското езеро се проведе последната регата за сезон 2023 - "Бриз Есен". В надпреварата участваха общо 106 състезатели от 15 клуба от Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Приморско, Бургас и София.



Във всеки един от трите състезателни дни се провеждаха между четири и седем гонки в класовете "Оптимист", "ILCA 4", "ILCA 6", "ILCA 7", "FINN" и "420". Метеорологичните условия бяха изключително динамични, а състезателите преминаха през различни изпитания за духа и волята им - от слънчево време, слаб вятър и високи температури до студ, силен вятър с пориви над 35+ възела и дъжд, предизвикани от разразилата се краткотрайна буря във втория състезателен ден.



След края на надпреварата бяха наградени призьорите в отделните класове и възрастови групи на официалната тържествена церемония. Регатата се организира от СК "Черно море-Бриз", със съдействието на "Дирекция спорт" към Община Варна и в партньорство с Rem Management Ltd.



Ето и класирането в отделните класове и възрастови групи:



"Оптимист" (63-ма участници):



Генерално класиране (63-ма участници):



1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")



3. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")



Момчета младша възраст (33-ма участници):



1. Щерион Даилов (ОМСК "Циклон")



2. Иван Карчев (ЯК "Порт Бургас")



3. Давид Митев (СК "Черно море-Бриз")



Момчета старша възраст (осем участници):



1. Борислав Николов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Димитър Бозовайски (ОВК "Несебър 2000")



3. Атанас Златев (ЯК "Поморие")



Момичета младша възраст (12 участници):



1. Никол Бургазлиева (ОМСК "Циклон")



2. Каролина Ценова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



3. Виктория Бинева (ЯК "Порт Бургас")



Момичета старша възраст (10 участници):



1. Бояна Костуркова (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Рая Косева (СК "Черно море-Бриз")



3. Рея Парушева (ОМСК "Циклон")



Клас "ILCA 4"



Генерално класиране (17 участници):



1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")



2. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")



3. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")



Момчета до 16 години (шестима участници):



1. Христо Калчев (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Георги Петров (ЦСЯК "Академик")



3. Николай Петков (СК "Черно море-Бриз")



Момчета до 18 години (петима участници):



1. Виктор Станоев (ЯК "Св.Николай")



2. Мартин Митев (ОВК "Несебър 2000")



3. Владимир Обрешков (СК "Черно море-Бриз")



Момичета до 16 години (две участнички):



1. Цвета Кирчева (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Елена Гочева (ВК "Синева")



Момичета до 18 години (четири участнички):



1. Божидара Бозовайска (ОВК "Несебър 2000")



2. Адриана Петкова (СК "Черно море-Бриз")



3. Кемала Парушева (ОМСК "Циклон")



Клас "ILCA 6"



Генерално класиране (осем участници):



1. Диана Маркова (ОВК "Несебър 2000")



2. Радослав Гавраилов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



3. Владимир Стоянов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



Клас "ILCA 7"



Генерално класиране (четирима участници):



1. Михаил Белберов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")



2. Мартин Пенев (МК "Балчик")



3. Савелий Ивакин (СК "Черно море-Бриз")



Клас "FINN"



Генерално класиране (8 участници):



1. Михаил Копанов (ЯК "Порт Бургас")



2. Златко Атанасов (ОВК "Несебър 2000")



3. Георги Йорданов (ОМК "Приморско")



Клас "420"



Генерално класиране (3 екипажа):



1. Борислав Тодоров/Огнян Великов (МК "Балчик")



2. Стефан Микаелян/Йордан Илиев (СК "Черно море-Бриз")



3. Гергана Николова/Александър Христов (ЯК "Кап. Г. Георгиев-Порт Варна")