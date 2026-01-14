Зам.-кметът на Варна Павел Попов: Проектът за новата Математическа гимназия е много сложен
Припомняме, че Община Варна обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на учебното заведение. Тя е обявен в Агенцията по обществени поръчки.
"Крайният срок за подаване на оферти за обществената поръчка е 19 февруари 2026 г.“, допълни още Попов.
На въпрос на Varna24.bg: Какво ще се случи, ако никоя компания не предяви интерес и не участва?, от думите му стана ясно, че кметската администрация се надява да не се стигне до такъв сценарии.
Упование за това дава факта, че миналата година се е провела процедура, в която фирма е определила прогнозна сума за реализацията на целия проект.
Общата стойност на поръчката е в размер до 45 903 951 евро без ДДС, от които: за проектиране - до 255 645 евро, за изпълнение на СМР - до 45 609 958 евро и за упражняване на авторски надзор - до 38 346 евро. Към настоящия момент не е осигурено финансиране на поръчката и същата се обявява на основание чл.114 от ЗОП. Изпълнението ще започне след потвърждение от страна на възложителя за осигурени средства.
За да стартират реалните дейности е нужно да бъдат осигурени 20 процента от общата сума, стана ясно още от думите на заместник-кмета на Варна.
Той припомни, че проекта за нова сграда на Математическата гимназия е от много години. Към настоящия момент за обекта е изготвен инвестиционен проект във фаза "идеен“, по който е издадено разрешение за строеж на Главния архитект на Община Варна от декември 2024 г. Съгласно идейния проект предстои строителството на образователен кампус с пет сгради с обща разгъната застроена площ (РЗП) от 32 561,51 кв. м., паркови пространства и пространства за извънкласни дейности, спортни игрища, лаборатории и др.
