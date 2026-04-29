Очертава ли се нова криза с боклука във Варна? Този въпрос все по-често си задават жителите на морската столица на фона на сигнали за препълнени контейнери и затруднения със сметоизвозването, предава БНТ.

Varna24.bg припомня, че кметът на града Благомир Коцев обяви в социалните мрежи, че ще поиска съдействие от София, включително изпращане на два камиона за сметоизвозване, за да се овладее ситуацията.

Жители на Варна сигнализират за препълнени контейнери и затруднения със сметоизвозването.

Според общината причината за проблема са аварии в техниката на сметопочистващата фирма.

"В петък ни беше съобщено за три аварирали специализирани камиона, което доведе до пропуснати наряди и натрупване на отпадъци. Тази гледка, която видяха варненци, тя е недопустима", заяви Илия Коев, заместник-кмет на Варна.

По думите му са проведени спешни срещи с фирмата и са наложени санкции: "Наложени са глоби, като само за тази ситуация те са около 60 000 евро. Изискали сме конкретни действия за възстановяване на нормалната работа."

От общината уверяват, че се подготвя нов договор с по-високи изисквания за техника, за да не се допускат подобни кризи, особено в навечерието на летния туристически сезон.