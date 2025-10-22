ЗАРЕЖДАНЕ...
Заместник-кмет на Варна участва в Българо-украински бизнес форум
На събитието присъстваха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, посланикът на Украйна Н. Пр. Олеся Илашчук, председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков и представители на над 60 украински и български компании.
По време на форума Цветан Симеонов насочи вниманието към възможностите за възстановяване на Украйна, която – въпреки войната – продължава да развива икономиката си. По думите му събитието, организирано съвместно с Българо-украинската индустриална камара, е още една стъпка към разширяване на традиционно добрите търговски отношения между двете страни, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.
"Българските предприемачи могат да изиграят важна роля във възстановяването на Украйна“, заяви в рамките на форума Генадий Чижиков. Той призова българските компании да се включат активно в процеса и насочи вниманието към секторите на високите технологии, инфраструктурата, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, логистиката, строителството и селското стопанство като области на взаимен интерес.
"По наша информация повече от 1600 украински компании работят в България, а над 350 български фирми са инвестирали в Украйна. Имаме потенциал заедно да достигнем и до трети пазари и региони“, подчерта Чижиков.
Според заместник-министъра на общностното и териториалното развитие на Украйна Артьом Рибченко, България е сред десетте водещи партньорски държави на Украйна.
Посланикът на Украйна Олеся Илашчук посочи, че България е най-големият търговски партньор на Украйна на Балканите и много важен пазар. Тя оцени високо подкрепата на България за Украйна, подчертавайки, че тя представлява инвестиция в бъдещето. Според нея опитът на България в процеса на присъединяването към ЕС е особено ценен за Украйна.
Председателят на Българо-украинската индустриална камара Лилия Иванова отбеляза, че през първите пет месеца на 2025 г. двустранният стокообмен е нараснал с близо 6%. Тя акцентира върху основните търгувани стоки и посочи възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество.
По данни на Министерството на икономиката и индустрията на България за 2024 г. двустранният стокообмен между България и Украйна е надхвърлил 1,7 млрд. щатски долара.
