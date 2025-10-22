Заместник-кметът Пламен Китипов участва в Българо-украинския бизнес форум, който се проведе вчера в София. Събитието беше организирано от Българската и Украинската търговско-промишлени палати, съвместно с Българо-украинската индустриална камара и посолството на Украйна в София. Основната цел на форума беше обсъждане на търговско-икономическите отношения между България и Украйна и създаване на нови възможности за контакти между предприемачите и бизнеса.На събитието присъстваха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, посланикът на Украйна Н. Пр. Олеся Илашчук, председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков и представители на над 60 украински и български компании.По време на форума Цветан Симеонов насочи вниманието към възможностите за възстановяване на Украйна, която – въпреки войната – продължава да развива икономиката си. По думите му събитието, организирано съвместно с Българо-украинската индустриална камара, е още една стъпка към разширяване на традиционно добрите търговски отношения между двете страни, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата."Българските предприемачи могат да изиграят важна роля във възстановяването на Украйна“, заяви в рамките на форума Генадий Чижиков. Той призова българските компании да се включат активно в процеса и насочи вниманието към секторите на високите технологии, инфраструктурата, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, логистиката, строителството и селското стопанство като области на взаимен интерес."По наша информация повече от 1600 украински компании работят в България, а над 350 български фирми са инвестирали в Украйна. Имаме потенциал заедно да достигнем и до трети пазари и региони“, подчерта Чижиков.Според заместник-министъра на общностното и териториалното развитие на Украйна Артьом Рибченко, България е сред десетте водещи партньорски държави на Украйна.Посланикът на Украйна Олеся Илашчук посочи, че България е най-големият търговски партньор на Украйна на Балканите и много важен пазар. Тя оцени високо подкрепата на България за Украйна, подчертавайки, че тя представлява инвестиция в бъдещето. Според нея опитът на България в процеса на присъединяването към ЕС е особено ценен за Украйна.Председателят на Българо-украинската индустриална камара Лилия Иванова отбеляза, че през първите пет месеца на 2025 г. двустранният стокообмен е нараснал с близо 6%. Тя акцентира върху основните търгувани стоки и посочи възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество.По данни на Министерството на икономиката и индустрията на България за 2024 г. двустранният стокообмен между България и Украйна е надхвърлил 1,7 млрд. щатски долара.