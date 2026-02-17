Заместник-кмет на Варна "захапа" бившия градоначалник Портних
Вчера заместник-кметът на образованието Павел Попов определи като "комично“ поведението на бившия градоначалник Иван Портних по темата, който във Фейсбук написа:
Обществената поръчка за нова сграда на Математическа гимназия отново провалена!
Професионалисти или неможачи са управляващите от кръга "Хоризонт“, според вас!?
Само няколко седмици след хвалбите на екипа на Коцев, че едва ли не започва строеж, обществената поръчка за инженеринг на новата сграда е прекратена заради нередности.
Според Попов спирането на обществената поръчка за строителство на нов кампус за МГ "Д-р Петър Берон“ е прекратено, като след отстраняване на някои технически неточности в количествено-стойностната сметка, обществената поръчка за избор на изпълнител отново ще бъде обявена, като очакванията са това да се случи през март 2026 г.
Обясни, че проблемът е само технически и е бил допуснат от страна на външни на кметската администрация фактори.
Припомняме, че в средата на миналия месец Община Варна обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон“. Мащабният проект успешно премина задължителния предварителен контрол за законосъобразност на документацията от Агенцията по обществени поръчки. След това обаче стана ясно, че проекта ще бъде оттеглен, заради техническа грешка.
Попов обаче обясни, че това е несравнимо малко, спрямо забавянето на предната администрация.
При нас е само 2 месеца, а при тях – 4 години, стана ясно от думите му.
Преди време Попов направи подробен преглед на хронологията на проекта, като припомни, че още през 2016 г. е било публично обявено изграждането на нова сграда на Математическата гимназия, но реализацията е изоставала за сметка на други проекти. Тогава от изброените проекти се реализираха тези за пътна инфраструктура, а проектите за образователна инфраструктура са оставени да залежават, каза той. По думите му, реален напредък е постигнат едва през 2023 г., когато съвместно с Фондация "МГ Петър Берон“ е представена идейна концепция за модерен кампус от пет сгради. В оставащите 6 месеца преди изборите е обявена обществена поръчка и е бил определен изпълнител на идейния проект на новата сграда.
Проектът е изключително скъп и не е по силите на Община Варна.
За реализацията му ще бъдат пренасочени средства и от неосъществения проект за нова сграда на Библиотека в морската столица.
