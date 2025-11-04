Заместник-кметът Илия Коев участва в работна среща по представяне на проект "Професионалисти в действие при кризисни ситуации"
Инициативата се изпълнява с финансиране по програма Еразъм от 2024 г., като самата идея за него идва по предложение на планински спасители от Румъния, които търсят възможности да разширят периметъра на професионалните дейности при кризисни ситуация и да привлекат съмишленици извън областта на планинското спасяване. Освен ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" партньори по проекта "Професионалисти в действие при кризисни ситуации" са още Училище по информатика "Мишколци SZC Кандо Калман" (Унгария), Асоциация за хора с физически увреждания "Св. Хараламбие" (Румъния), Асоциация на запасните офицери на Румъния, Еко-алпийски център и хижа "Хималаи".
Варненското военноморско училище с включва в проекта в три основни модула за професионална намеса при бедствия, аварии и кризи, които предвиждат:
- Практически обучения и подготовка на пилоти на безпилотни летателни апарати (дронове и роботика с изкуствен интелект);
-Подготовка за оцеляване при кризи с техники за лична защита, преодоляване на препятствия и долекарска помощ;
- Практически обучения и подготовка за евакуация и спасяване по вода.
Изключителна възможност за Варна е да се реализира такъв проект на територията на града, особено предвид предизвикателствата, които ни поднася природата в последно време, отбеляза зам.-кметът Илия Коев по време на представянето на инициативата. По думите разработените модули ще бъдат полезни на служители от различните звена в Община Варна, които са пряко свързани със защита на населението. Приветствам всяко усилие, свързано с превенция и защита на живота на гражданите и вярвам, че когато местните и държавните институции са добре подготвени за професионални спасителни действия и управление на кризисни ситуации, ще живеем в едно спокойно и стабилно общество, подчерта още Коев.
