Заместник-кметът на Варна Илия Коев с престижно отличие
Илия Коев присъства на церемонията по откриването на офис за набиране на кандидати за военна служба във Варна и тържествено разряза лентата заедно с командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и началника на Военно окръжие I степен – Варна полковник Диян Желев.
За мен като представител Община Варна е огромно удоволствие да съдействаме за откриването на този офис, както и на вас – хората, които се грижат за сигурността на нашия град и нашата държава. Колкото повече подготвени войници има, толкова по-силни ще бъдем ние като граждани. Убедени сме, че младите хора – кандидати за служба в Българската армия, ще получат отлична подготовка във висшите военни училища и след това ще служат достойно на родината – във флота и в сухопътните войски, отбеляза Илия Коев.
На церемонията присъстваха още началникът на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, командири и началници на военни подразделения. Офисът неслучайно е разположен в емблематичната сграда на Военноморския клуб – един от символите на Варна, отбеляза полковник Желев. По думите му клубът винаги е бил културно-просветно средище за офицерите и служещите във варненския гарнизон. Офисът е разположен в центъра на града, на бул. "Мария Луиза", което го прави удобно място за кандидатите за военна служба. В него младежи и девойки, проявили интерес за реализиралия в Българската армия, ще получат актуална информация, съдействие и подкрепа при кандидатстване в различни военни подразделения, доброволния резерв и военните училища в страната. Офиси за набиране на кандидати за военна служба вече работят в Смолян и Хасково. Предстои разкриването и на четвърти офис в страната през 2026 г.
