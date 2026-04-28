Заместник-кметът Снежана Апостолова запозна служебния министър на туризма Ирена Георгиева с маркетинговите кампании за реклама на туристическите услуги и полетната свързаност, които Община Варна реализира на германския пазар. Те имат за цел да позиционират морската столица като конкурентна дестинация за морски, културен, СПА и уелнес, кулинарен и събитиен туризъм.

Кампанията бе високо оценена от министъра на прага на летния туристически сезон във връзка и с необходимостта от подпомагане на полетната програма и военния конфликт в Близкия Изток. Дейностите се реализират в 4 германски провинции след проведени обществени поръчки, инициирани от Община Варна. Те са договорени след активен диалог с представителите на туристическия бранш и се финансират с приходи от туристически данък на стойност малко над 346 000 евро.

Кампанията поставя акцент върху повишаване на разпознаваемостта на Варна и региона, стимулиране на резервациите и насърчаване на пътуванията, както в активния летен сезон, така и през месеците май–юни и септември–октомври. В резултат на сключените договори и реципрочни инвестиции от страна на някои от участващите туроператори дестинация Варна се промотира чрез външна дигитална и стационарна реклама, ТВ и онлайн реклама, в сайтове и платформи за продажба на ваканционни оферти. Дестинацията е представена на територията на няколко летища, магистрали, търговски центрове на стотици дигитални екрани, както и на витрините на 2500 туристически агенции.

Министър Георгиева проведе среща с представители на държавните институции на териториите на областите Варна и Добрич във връзка с тяхната готовност за успешно провеждане на летния туристически сезон. Пред участниците тя сподели очакванията на бранша за умерен ръст от около 3% в сравнение със същия период на миналата година на база предварителни записвания.

По време на работната среща Снежана Апостолова отбеляза, че Варна очаква засилен интерес от страна на туристите и във връзка с богатата програма по случай 100-годишнината на най-стария музикален фестивал у нас – Международния музикален фестивал "Варненско лято", както и с отбелязването на 105 години от обявяването на Варна за морски курорт.