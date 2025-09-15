ЗАРЕЖДАНЕ...
Заметресение край Сливен
©
Епицентърът на труса е бил близо до Сливен и по-конкретно на 7.9 километра източно от Сунгурларе и на 290 километра от столицата София.
Няма данни нито за пострадали хора, нито за сериозни материални щети, показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Още по темата
/
Още от категорията
/
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
5 души са пострадали при катастрофата с Ламборгинито край Варна! ...
17:41 / 14.09.2025
Катастрофа със скъпа кола на изхода на Варна!
17:10 / 14.09.2025
Девня се готви за IХ фестивал "Марцианопол – животът в древния гр...
12:11 / 14.09.2025
Ето къде няма да има ток във Варна
11:47 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.