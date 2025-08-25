ЗАРЕЖДАНЕ...
Запечатаха училища във Варна!
Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.
Държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.
Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.
Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.
На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.
Теодора Тодорова: Промените в Закона за предучилищното и училищното образование задълбочават безсмислието на НВО след 7. клас и ще затруднят допълнително децата
05.08
