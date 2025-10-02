Сподели close
Семейството на Благомир Коцев е получило заплахи за живота си. Подаден е сигнал в полицията. Започнато е досъдебно производство.

Съобщението е повече от многозначително! Публикуваме текста без редакторска намеса:

"Останете живи заради близките си“

Това послание получихме днес, в семейния ни ресторант. Остави го малолетен под формата на 4 кутии пури с еднакъв надпис. На служител е обяснил, че пратката е за Биляна, сестрата на Благо. Тя обаче не пуши пури.

Според експертите това е заплаха за живота. Да останем живи ние или да остане жив Благо.

След разговор с адвокат подадохме сигнал в 2 РПУ, където прекарахме над 4 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 144, ал. 3 от НК за закана за убийство, а извършителят вече се издирва.

В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - "останете живи". Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството.

Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен. Подозираме, че заплахата за живота ни не е нито случайна, нито се прави в случайно време.

Ще осветяваме всяка заплаха и няма да спрем да се борим за Благо, дори да ни изпратят цял ТИР с пури.