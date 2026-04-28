Граждани, родители на блъснати на пътя деца, близки хора майката на Алекс Албена Димитрова се събраха пред Съдебната палата във Варна, съобщи БНР.

Това се случи преди първото заседание по делото за убийството на Алекс.

Припомняме, че Александър е загинал след като е бил блъснат от автомобил, управляван от 27-годишна жена, която според свидетели е извършила забранен ляв завой на булевард "Цар Освободител“ и е отнела предимството на моториста.

Младежът е бил откаран в тежко състояние в болница "Света Анна“, където по-късно умира.

Делото се гледа днес в Окръжен съд-Варна.