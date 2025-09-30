Есенната профилактика на дъждоприемните шахти и дъждоотводнителната канализация във Варна започна миналата седмица. Това докладваха по време на редовната оперативка на администрацията от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Съоръженията първо се почистват ръчно, след което автоматизирано се продухва трасето от шахтата до уличната канализация. Три екипа работят на терен, като дейностите се извършват по ул. "Девня“, бул. "Княз Борис I“, както и в ж.к. "Трошево“. При почистването на дъждоприемните шахти присъства служител от районното кметство по време на целия процес, за да има засилен контрол, посочи по време на оперативката заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев. Изпълняващият функциите кмет Павел Попов подчерта, че специално внимание трябва да се обърне на ул. "Девня“ и ниските части на града.Районните кметове докладваха за състоянието на съответните райони. От "Приморски“ отчетоха, че около 95% от уличната рехабилитация вече е изпълнена. В район "Младост“ голяма част от пътната рехабилитация също е изпълнена, извършват се и основни ремонти на няколко улици – "Кап Райчо“, "Перла“, "Поп Димитър“, "Мечтание“ и други. В район "Аспарухово“ фирмата е ангажирана изцяло с основния ремонт на пътя "Аспарухово“ – "Галата“, за да може обектът да приключи по-бързо и да се облекчи трафикът в района. От всички районни кметства докладваха, че са извършени проверки на стълбовете за улично осветление на всички детски площадки.