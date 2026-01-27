Траншеи са прокопани в "Чайка“. Причината е стартирането на процедурата, за коятое съобщавала през изминалите месеци, на пълната подмяна на уличното осветление във варненския квартал. Дейностите се извършват по проекта "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление на ж.к. "Чайка“, който се реализира по компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, С4.13 "Подкрепа на енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнението на проекта започна на 12 януари 2026 г., а крайният срок за завършване е 30 април.В рамките на проекта ще бъдат подменени 21 674 метра кабел, положен в защитна тръба на дълбочина около 80 сантиметра. При изпълнение на кабелните линии на пресичанията се използва сондажна технология. Разкопаването за полагане на трасетата се извършва, без да се засяга асфалтовата настилка.Ще бъдат демонтирани 775 стари стълба, които ще се подменят с нови поцинковани стълбове с вградени разпределителни кутии. Извършена ще бъде и подмяна на старото енергоемко осветление с ново енергоспестяващо.Предвижда се още монтаж на три модела осветителни тела с мощности 12,4, 16,2 и 29,1 W. Мощностите на новите лампи са определени съгласно изготвената проектна документация и са съобразени с различната височина на стълбовете за улично осветление. Всяко осветително тяло разполага със сензор за 24-часово наблюдение и връзка със системата "City Touch“, която обслужва част от уличното осветление на територията на община Варна.Новите осветители са подбрани така, че да се предотврати светлинното замърсяване в жилищния квартал. Те са с цветна температура 4000 келвина, което гарантира най-подходяща видимост за безопасното придвижване на граждани.