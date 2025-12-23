Сподели close
Стартира кампанията за набиране на кандидатури за участие в международната Програма "Син флаг“ за сезон 2026. Инициативата се реализира от Българско движение "Син флаг“ и е насочена към плажове и яхтени пристанища, които отговарят на високи екологични и управленски стандарти.

Областна администрация - Варна подкрепя инициативата и призовава за по-голяма активност по Северното Черноморие, тъй като към момента статистиката е следната:

- Бургаска област има 23 Сини флага

- Варненска област има 4 Сини флага

- Добричка област има 3 Сини флага

Програма "Син флаг“ е утвърдена международна сертификационна схема, управлявана от Фондацията за екологично образование (FEE) – най-голямата световна екологична организация с членове в над 80 държави. Отличието "Син флаг“ е признат еко-етикет и символ на качество, безопасност, чистота и устойчиво управление в туризма.

Програма "Син флаг“ е доброволна сертификационна програма.

Кандидатурите за участие в Програма "Син флаг“ за сезон 2026 се приемат до 20 януари 2026 г., като след националната оценка те ще бъдат разгледани от Международното жури на Програмата в Копенхаген, Дания.

Българско Движение "Син флаг" призовава всички концесионери на плажове и управители на яхтени пристанища, които имат самочувствие, че се справят отлично с управлението им, да се включат в Програмата и да тестват нивото си. И ако наистина отговарят на изискванията й – да се наредят сред отличените със световната награда "Син флаг.

Процедурата за кандидатстване е публикувана на българския сайт на Програма "Син флаг“ - https://blueflag.bg/blueflag.php

През 2025 г. Българско движение "Син флаг“ отбелязва 30 години от връчването на първия "Син флаг“ за България. Сред отличените през годините български обекти са едни от най-добрите плажове и яхтени пристанища по Черноморието, които служат като пример за прилагане на добри международни практики и устойчиво развитие в туризма.

Притежаването на "Син флаг“ носи редица ползи – подобряване на качеството на туристическите услуги, повишаване на туристическия интерес, подкрепа за местната икономика, засилване на екологичното образование и опазване на природната среда.

Международният опит показва пряка зависимост между броя на отличията "Син флаг“ и туристическата привлекателност на съответните дестинации.

Областна управа – Варна насърчава всички концесионери на плажове и мениджърите на туристически обекти в региона да се включат в инициативата и да кандидатстват за световното отличие "Син флаг“.

Престижните отличия за ще допринесат за по-устойчиво развитие на туризма и повишаване на международния престиж на Варненска област.