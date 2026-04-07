Започна почистването на дъждоприемните шахти на територията на община Варна, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".

През тази седмица, от днес – 6 април до 9 април, ще бъдат почистени 387 съоръжения, от които 191 - в район "Одесос" и 196 - в район "Приморски".

В район Одесос" ще се почистват дъждоприемните шахти по бул. "Христо Ботев" – 85 броя и по бул. "Вл. Варненчик" – 106 броя.

В район "Приморски" ще бъдат почистени 191 броя шахти по бул. "Княз Борис I".

Контрол по изпълнението на възложените дейности ще осъществяват както експерти от Община Варна, така и от районните администрации.