Започна подписка и онлайн петиция с искане Варна да остане домакин на Евроволей 2026
Varna24.bg публикува пълния текст без редакторска намеса:
ОТКРИТО ПИСМО
Относно: вземане на решение за домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.
Уважаеми дами и господа,
От името на варненската общественост се обръщаме към членовете на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, за да изразим изненадата и разочарованието си от намерението за провеждане на срещите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. в София.
Апелираме към членовете на УС на БФВ да преразгледат това намерение и напомняме, че през март 2025 г. Варна вече беше обявена за домакин на събитието. Решението бе финализирано с единодушно решение на Общински съвет – Варна от 31.07.2025 г., когато бе одобрено вашето предложение за отпускане на 420 000 лв. за провеждането му.
Варна е волейболната столица на България, домът на българския национален отбор. Заслужили сме това признание с дългогодишна всеотдайна подкрепа от трибуните, с последователна готовност на градската управа, независимо от политическите различия, да съдейства при организацията на мащабни волейболни събития.
Сребърният медал от Световното първенство във Филипините е достояние на цяла България. Корените на този огромен успех обаче са най-дълбоки край морето. Не ги режете, не отблъсквайте хората, които никога не се разочароваха от неуспехите и бяха до вас дори когато спомените изглеждаха като единствена връзка със славните победи!
Не е трудно да се досетим защо се предлага домакинството ни да бъде отнето в полза на София: Повече места в залата, оттам надежда за повече приходи за федерацията. Този голям спортен празник обаче включва мачове и на други отбори, голяма част от които идват от традиционни за Черноморието туристически дестинации (Полша, Украйна, Израел). Макар и с по-малък капацитет, Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде пълен за всички срещи от първенството, не само за мачовете на българския национален отбор! Когато направите изчислението наново, не забравяйте да се запитате и за онова, което не подлежи на калкулация: Къде се чувстват по-добре българските волейболисти – във врящия кратер на амфитеатралната варненска зала, или сред четирите кънтящи стени на софийската конструкция?
В дните след историческия успех на българския волейбол многократно повтаряхме, че спортът обединява нацията, както нищо друго не успява във времената на политическа криза и икономическа несигурност. Днес сме изправени пред риска едно недообмислено и едностранчиво управленско решение да пропука тази деликатна спойка в обществото, която не спираме да търсим.
Призоваваме, когато гласувате, да помислите и върху устойчивостта на взетото решение, на това колко продължителен ще бъде неговият ефект. Призоваваме членовете на УС на БФВ да потвърдят домакинството на Варна за срещите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.
Варна е готова! Варна заслужава! Върнете Евроволей 2026 във Варна!
Председателят на варненския парламент: Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол ще бъде във Варна
12:41
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
Изненадващо заседание: Съдът решава за мярката на Коцев днес, адвокатът на кмета извън страната
12:33
Право на отговор: Няма незаконна сеч в имота на Sun City Residence на "Галата" – дейностите са законни и под постоянен контрол на институциите
09.10
Защитата на Коцев с нови искания
22:54 / 09.10.2025
Временният кмет на Варна с апел волейболната федерация да преразг...
17:55 / 09.10.2025
Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
16:06 / 09.10.2025
Звезди от "Ахат" с концерт за празника на варненския район "Младо...
16:18 / 09.10.2025
Служител на "Обреди" - Варна сви от касата близо 10 бона, оставен...
15:34 / 09.10.2025
Ръководството на Варна проведе важна среща с най-голямата и влият...
16:19 / 09.10.2025
