Детският атракцион "Замъкът“ във Варна вече се демонтира. Той се намира в еврокарето, заключено между улиците "Драва Чех", "Цар Асен", "Ген. Колев" и "Чаталджа" в район "Приморски".Причината за събарянето му е, че той бе обект на постоянни вандалски прояви, а живеещите в района постоянно сигнализираха за опасното му състояние.Към момента атракционъте опасан с временна ограда, премахната е горната му част.Еврокарето, в което се намира, е първата градинка в урбанизираната част на Варна, наситена с детски и спортни площадки, кътове за отдих и озеленени и разцветени площи. Тя бе кръстена еврокаре, защото бе облагородена със средства по европейски проект и бе въведена в експлоатация в края на юни 2012 г.Още обаче с откриването ѝ замъкът стана магнит за вандали – постоянно чупеха, горяха дървета, палеха огньове, драскаха го с грозни и незензурни графити, събираше пияници и наркомани.