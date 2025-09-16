Община Варна обявява откриването на производството по издаване на заповед за въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране "Зелена зона“ на територията на град Варна.Заинтересованите лица могат да вземат участие в производството по издаване на акта като в срок до 11.10.2025г. подават писмени предложения и възражения на следния адрес: Варна, ул. "Цар Симеон I" № 26, ет.4 или на електронен адрес: bluezone@varna.bg.