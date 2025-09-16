Сподели close
Община Варна обявява откриването на производството по издаване на заповед за въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране "Зелена зона“ на територията на град Варна.

Заинтересованите лица могат да вземат участие в производството по издаване на акта като в срок до 11.10.2025г. подават писмени предложения и възражения на следния адрес: Варна, ул. "Цар Симеон I" № 26, ет.4 или на електронен адрес: bluezone@varna.bg.