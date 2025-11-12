Започна ремонт на голяма болница във Варна
© Varna24.bg
Още миналата година стана ясно, че близо 2,2 милиона лева ще бъдат вложени в до 2026 г., като през 2024 година бяха инвестирани 220 хиляди лева за подготовка на проектите за ремонтните дейности.
"СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единствената специализирана болница по акушерство и гинекология и неонатология за активно лечение за Североизточна България и е една от трите специализирани болници в България.
В болницата се лекуват бременни жени с тежка патология на бременността и раждането. Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в "СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД нараства дела на безкръвните ендоскопски оперативни интервенции.
Неонатологичното отделение в "СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени. В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
Община Варна се похвали
10.10
Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
10.11
