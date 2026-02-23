Сподели close
Екипи на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД започнаха аварийното възстановяване на целостта на скъсаната от активирано свлачище канализационна тръба Ф 300 в Каменар. Както Varna24.bg съобщи инцидентът е в резултат на поройните дъждове и свличане на голямо количество земни маси на 19-и февруари. На следващия ден вечерта ВиК – Варна и Басейнова дирекция бяха единствените представители на повиканите от Регионалната инспекция за околната среда и водите - Варна институции за оглед на мястото и набелязване на мерки.

Веднага след получаване на предписанията от РИОСВ последва проучване на терена и търсене на аварийно техническо решение. Вече е осигурен достъп до мястото, отклонена е отпадната вода в мрежата на дружеството в селото, за да се избегне изсипването на мръсни води във Франга дере. До компрометирания участък са доставени 36 метра стоманени тръби, които в момента се съединяват на място. Предстои в следващите дни при благоприятни метеорологични условия и стабилизиране на земните маси да се предприемат действия по т.нар. "премостване“ на дерето, за да се съедини скъсаната тръба.

В момента няма изтичане на отпадни води.

Заради нестабилността на ската и големия наклон, както и нуждата от спешно укрепване на свлачището, предприетите от нас мерки са по-скоро аварийни, подчерта управителят на "ВиК – Варна“ ООД инж. Веселин Русев. Експертите на дружеството ще продължат изследването на ново трасе за по-дългосрочно решаване на проблема.