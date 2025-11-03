Започва Седмицата на православната книга във Варна
Всички сбирки ще се проведат в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ от 18:00 часа с изключение на петъчния (7 ноември) и съботния ден (8 ноември), когато представянето на книги е с начален час 16:00 ч.
03 ноември – понеделник
18:00 ч. – Откриване на Седмицата на православната книга от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.
– Представяне на издание на Рилската света обител "Св. Йоан Рилски“:
• "Описание на българския свещен Рилски манастир“ с автор йеромонах Неофит Рилски.
– Представяне на издания на Бачковската света обител "Успение Богородично“:
• "Подвижници на благочестието от Бачковския манастир“.
• "Мисли върху монашеството“ от архимандрит Паисий Пастирев.
• "Петричко-Бачковския манастир и гробът на свети Патриарх Евтимий Търновски“ от архимандрит Паисий Пастирев.
– Представяне на издания на Старозагорска света митрополия:
• Молитви за всеки ден от седмицата към Пресвета Богородица. Творения на Нило-Сорския постинноподвижник иеросхимонах Нил.
• Житие и акатист на преподобния наш отец Паисий Хилендарски.
• Детски молитвеник за незащитена деца и юноши /на брайлова азбука/.
– Представяне четири тома сборници с къси разкази на ст. ик. Йоан Карамихалев, Софийска епархия:
• "Лъх от тих вятър“, "Хлъзгаво време“, "Разминаване с огъня“, "В тайната стаичка на сърцето“.
• "Висок по дух и слово" – Възпоменателен сборник за Димитър Попов, дългогодишен преподавател в Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".
– Издания на старинен храм "Св. прпмчца Параскева“, гр. Пловдив и на издателство "Паралингва“:
– издания на старинен храм "Св. Параскева“:
• Проповеди за цялата година. Св. Лука Войно-Ясенецки.
• "Православното християнство и Древната църква в Англия“. Прот. Андрю Филипс.
• "Кризата на съвременното семейство“. Димитриадски митрополит Христодул.
• "С вяра в Бога“. Биография и беседи на ставрофор. свещик. Аспарух Стоичков.
– и на издателство "Паралингва“:
• "Автобиография и спомени“. Пловдивски митрополит Максим.
• "Богословски студии и статии в църковния печат“. Протопрезвитер Георги Шавелски.
• "Икон'' (художествен роман). Дхорджия Бригс.
– Представяне на книги на г-жа Александра Карамихалева:
• "Насаме“, "Мисли по пътя“, "Като живи камъни“.
04 ноември – вторник
18:00 ч. – Представяне на издания на Зографската света обител "Св. Георги – Зограф“:
• "Подвижници в света“. Том 2.
• "Стишни размисли“. Черноризец Плах.
• "История славянобългарска“. Свети Паисий Хилендарски.
• "Писма“. Преподобни Паисий Светогорец.
• "Раннохристиянски свидетелства от Картаген. Малка антология – ранни свидетелства за Картагенски мъченици, свети Киприян - житие и 3 трактата“. (под печат)
• "Авва Сисой Велики - житие, изречения, акатист“. (под печат)
- Представяне на издания на Софийска света митрополия:
• "Живот и Песнопение“. Сборник православни песнопения (второ издание). Автор: Български патриарх Неофит.
• Четири молебни канона: на св. Йоан Рилски; на св. Серафим Софийски; на св. Пимен Зографски; на св. Георги Победоносец. Съставители: йеромонах Пимен (Костадинов) и ст.ик. Кирил Дидов.
– Представяне на издания на Пловдивска света митрополия:
• "Духовен път“. Периодично списание.
05 ноември – сряда
18:00 ч. – Представяне на издания на Синодално издателство:
• БИБЛИЯ, Свещено Писание на Ветхия и на Новия Завет, 2025 г. (Ново издание по повод 100-годишнината от издаването на първата Синодална Библия през 1925 г.).
• "Светият юноша-мъченик НЕОФИТ: Житие и молебен канон“ (Второ преработено издание по повод 80-годишнината от рождението на приснопаметния патриарх Неофит).
– Представяне на издания на Доростолска света митрополия:
• "Преподобни Максим Изповедник за Живота в Христа“.
– Представяне сборник от Пловдивската духовна академия "Св. Св. Кирил и Методий“:
• "Пою Богу моему дондеже есмь...“ в чест на 90-годишнината от рождението на иподякон протопсалт Аргир Малчев.
– Издателство "Ариматея“. Представяне на издания от г-жа Анула Христова:
• "Ценност и красота на Библията – Вечната книга“. Сборник с трудове на големия наш приснопаметен библеист проф. д-р Славчо Вълчанов.
• "Фундаменталната разлика между Изтока и Запада. Филиоквето“. Автор: проф. протойерей Йоан Романидис.
– Представяне на издания на храм "Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Георг Вашингтон“ № 47 (на Женския пазар), София:
• "АПОКАЛИПСИС. Тълкувание на книга "Откровение". Том 1-3. Автор: архим. Атанасий Митилинеос.
– Представяне на издания на храм "Преображение Господне“, София:
• "Символите и сигналите“. Св. Николай Велимирович.
• "Животът на св. Сава“. Св. Николай Велимирович.
• "Жътвите Господни“. Св. Николай Велимирович.
• "Райската пирамида“. Св. Николай Велимирович.
• "Вярата на светците. Катехизис на Източноправославната църква“. Св. Николай Велимирович.
06 ноември – четвъртък
09:00 ч. – Заупокойна света Литургия и панихида по повод 13 години от блажената кончина на Българския патриарх и Софийски митрополит Максим в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“.
18:00 ч. – Представяне на издания на Ловчанска света митрополия:
• "Хлябът на Живота“. Изяснение на Божествената литургия, том 3. Лимасолски митрополит Атанасий.
• "Слова. Послания. Отговори“ на Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий.
Детска православна литература:
• "Жития на светиите за деца“ – месец декември, част 1.
• "Светият праведен Ной“.
• "Свети Великомъченик Георги“.
– Представяне на издания на Сливенска света митрополия, издателство "ПРОСВЕТИТЕЛ“:
• "Слова и проповеди“ не издавани на Сливенския митрополит Йоаникий.
• "Трифонославие и винословие“, автор: ст.ик. Павел Гърбов.
• "Живот и чудеса на св. Йоан Шанхайски“ в две части. Превод от руски език с автор прот. Пьотър Перекрестов.
• "Молебен канон и акатист на св. Арсений Велики“.
• "Библейски стослов“.
– Представяне издания на Православния богословски факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“:
• "РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ. Съвременен педагогически дискурс на европейската училищна практика“. Представя: проф. д-р Магдалена Легкоступ, Декан на Православния богословски факултет на ВТУ.
• "Предобрази на Словото: тълкуване на паримиите за неподвижните Господски и Богородични празници“. Представя: гл.ас. д-р Стефка Кънчева, Православен богословски факултет на ВТУ.
– "Уставът на Българската православна църква - Българска Патриаршия и неговото приложение". Представя ст. ик. гл. ас. д-р Михаил Михайлов, Богословски факултет на СУ "Св. Климент Охридски“.
– Представяне на издания на издателство "Омофор“:
• "Църквата и идеологиите. Трансхуманизмът“. Съставител: доц. д-р Свилен Тутеков.
• "Между вярата и разума“. Проф. Димитър Попмаринов.
• "Музика и духовен живот. Взаимодействие в светлината на православната християнска традиция“. Проф. Деворина Гамалова.
• "Първи плодове на молитвата. Четиридесетдневно пътуване с Канона на свети Андрей Критски“. Фредерика Матюз-Грийн.
• "Да бъдем тук“. Протопрезв. Александър Шмеман.
07 ноември – петък
16:00 ч. – Представяне на издания на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“:
• "Алманах "100 години Богословски факултет". Представя: доц. д-р Ивайло Найденов, Декан на Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски“.
• Списание "Богословска мисъл/Forum Theologicum Sardicense“ - сайт и развитие. Представя: гл.ас. д-р Теодор Аврамов.
• Сборник "Doctrinam magis quam aurum“. Представят: проф. д-р Павел Павлов и гл. ас. д-р Теодор Аврамов.
• Сборник "In silentio et spe erit fortitudo“ - студии и статии. Представят: проф. д-р Павел Павлов и гл. ас. д-р Теодор Аврамов.
• "Ангелска песен, ангелофония, териреми и калофония (в средновековната певческа практика на Църквата)“. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).
• "Eвхаристията – Mysterium fidei – Mysterium vitae (литургично изследване на тайнството Евхаристия)“. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).
• Присовският манастир "Св. Архангел Михаил“ и старопиталището към него до началото на 60-те години на ХХ век (История, устройство и управление). Автор: проф. дбн Делян Николчев. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).
• Преговорите за вдигането на българската схизма (с акцент: тайната синодална мисия на Стобийския епископ Борис в Йерусалим през 1932 г.). Автор: проф. дбн Делян Николчев. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).
• "Домашната Църква – Титулите на Рим (Мястото, където домът се превръща в Църква)“. Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.
• "Св. първомъченик и Архидякон Стефан (Богословие на свидетелството)". Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.
• "Епископите на Рим – служение на предела между две епохи (III-IV век)“. Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.
• "Диалогът в мултикултурна образователна среда“ – учебно помагало от конференция. Представя: гл. ас. д-р Здравко Кънев.
18:00 ч. – Празнична вечерня.
08 ноември – събота (Събор на свети Архангел Михаил)
09:00 ч. – Божествена света Литургия в храм "Св. Архангел Михаил“, град Варна.
16:00 ч. – Представяне на сайта "Словото стана плът“, посветен на тълкуването на Свещеното Писание. Фондация "Двери“.
– Издание на Българската Източноправославна епархия в Западна и Средна Европа:
• Служебник "Божествена света Литургия от светия наш отец Йоан Златоуст, Архиепископ Константинополски“. Издава Българска Източноправославна епархия в Западна и Средна Европа. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).
– "Псалтикознание. Песнописателите, мелотворците и музикалните теоретици на Православната църква. Том 1.“ (под печат). Представя: доц. д-р Любомир Игнатов.
– Издания на Варненска и Великопреславска св. митрополия:
• "Господските празници“ – митрополит на Едеса, Пела и Алмопия Иоил. Изданиe на Варненска и Великопреславска света митрополия. Представя: д-р Златина Каравълчева. (под печат)
• "По дълги пътеки. 24 лични истории за пътя към Бога“. Съставител: Диляна Иванова. (под печат)
• "Последните дни от земния живот на Господ Иисус Христос“. Св. Инокентий Херсонски.
• "Писма и записки“, том 5. Св. Тихон Задонски.
• "Пълна изповед“. Подготовка за тайнството Изповед според наставленията на светите подвижници на благочестието (с обяснение за греховете). (под печат)
Закриване на 23-тото издание на Седмица на православната книга.
09 ноември – неделя
09:00 ч. – Божествена света Литургия в Митрополитския катедрален храм "Успение Богородично“, Варна.
