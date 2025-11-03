Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес – 3 ноември, ще започне 23-тото издание на Седмица на православната книга във Варна.

Всички сбирки ще се проведат в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ от 18:00 часа с изключение на петъчния (7 ноември) и съботния ден (8 ноември), когато представянето на книги е с начален час 16:00 ч.

03 ноември – понеделник

18:00 ч. – Откриване на Седмицата на православната книга от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

– Представяне на издание на Рилската света обител "Св. Йоан Рилски“:

• "Описание на българския свещен Рилски манастир“ с автор йеромонах Неофит Рилски.

– Представяне на издания на Бачковската света обител "Успение Богородично“:

• "Подвижници на благочестието от Бачковския манастир“.

• "Мисли върху монашеството“ от архимандрит Паисий Пастирев.

• "Петричко-Бачковския манастир и гробът на свети Патриарх Евтимий Търновски“ от архимандрит Паисий Пастирев.

– Представяне на издания на Старозагорска света митрополия:

• Молитви за всеки ден от седмицата към Пресвета Богородица. Творения на Нило-Сорския постинноподвижник иеросхимонах Нил.

• Житие и акатист на преподобния наш отец Паисий Хилендарски.

• Детски молитвеник за незащитена деца и юноши /на брайлова азбука/.

– Представяне четири тома сборници с къси разкази на ст. ик. Йоан Карамихалев, Софийска епархия:

• "Лъх от тих вятър“, "Хлъзгаво време“, "Разминаване с огъня“, "В тайната стаичка на сърцето“.

• "Висок по дух и слово" – Възпоменателен сборник за Димитър Попов, дългогодишен преподавател в Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

– Издания на старинен храм "Св. прпмчца Параскева“, гр. Пловдив и на издателство "Паралингва“:

– издания на старинен храм "Св. Параскева“:

• Проповеди за цялата година. Св. Лука Войно-Ясенецки.

• "Православното християнство и Древната църква в Англия“. Прот. Андрю Филипс.

• "Кризата на съвременното семейство“. Димитриадски митрополит Христодул.

• "С вяра в Бога“. Биография и беседи на ставрофор. свещик. Аспарух Стоичков.

– и на издателство "Паралингва“:

• "Автобиография и спомени“. Пловдивски митрополит Максим.

• "Богословски студии и статии в църковния печат“. Протопрезвитер Георги Шавелски.

• "Икон'' (художествен роман). Дхорджия Бригс.

– Представяне на книги на г-жа Александра Карамихалева:

• "Насаме“, "Мисли по пътя“, "Като живи камъни“.

04 ноември – вторник

18:00 ч. – Представяне на издания на Зографската света обител "Св. Георги – Зограф“:

• "Подвижници в света“. Том 2.

• "Стишни размисли“. Черноризец Плах.

• "История славянобългарска“. Свети Паисий Хилендарски.

• "Писма“. Преподобни Паисий Светогорец.

• "Раннохристиянски свидетелства от Картаген. Малка антология – ранни свидетелства за Картагенски мъченици, свети Киприян - житие и 3 трактата“. (под печат)

• "Авва Сисой Велики - житие, изречения, акатист“. (под печат)

- Представяне на издания на Софийска света митрополия:

• "Живот и Песнопение“. Сборник православни песнопения (второ издание). Автор: Български патриарх Неофит.

• Четири молебни канона: на св. Йоан Рилски; на св. Серафим Софийски; на св. Пимен Зографски; на св. Георги Победоносец. Съставители: йеромонах Пимен (Костадинов) и ст.ик. Кирил Дидов.

– Представяне на издания на Пловдивска света митрополия:

• "Духовен път“. Периодично списание.

05 ноември – сряда

18:00 ч. – Представяне на издания на Синодално издателство:

• БИБЛИЯ, Свещено Писание на Ветхия и на Новия Завет, 2025 г. (Ново издание по повод 100-годишнината от издаването на първата Синодална Библия през 1925 г.).

• "Светият юноша-мъченик НЕОФИТ: Житие и молебен канон“ (Второ преработено издание по повод 80-годишнината от рождението на приснопаметния патриарх Неофит).

– Представяне на издания на Доростолска света митрополия:

• "Преподобни Максим Изповедник за Живота в Христа“.

– Представяне сборник от Пловдивската духовна академия "Св. Св. Кирил и Методий“:

• "Пою Богу моему дондеже есмь...“ в чест на 90-годишнината от рождението на иподякон протопсалт Аргир Малчев.

– Издателство "Ариматея“. Представяне на издания от г-жа Анула Христова:

• "Ценност и красота на Библията – Вечната книга“. Сборник с трудове на големия наш приснопаметен библеист проф. д-р Славчо Вълчанов.

• "Фундаменталната разлика между Изтока и Запада. Филиоквето“. Автор: проф. протойерей Йоан Романидис.

– Представяне на издания на храм "Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Георг Вашингтон“ № 47 (на Женския пазар), София:

• "АПОКАЛИПСИС. Тълкувание на книга "Откровение". Том 1-3. Автор: архим. Атанасий Митилинеос.

– Представяне на издания на храм "Преображение Господне“, София:

• "Символите и сигналите“. Св. Николай Велимирович.

• "Животът на св. Сава“. Св. Николай Велимирович.

• "Жътвите Господни“. Св. Николай Велимирович.

• "Райската пирамида“. Св. Николай Велимирович.

• "Вярата на светците. Катехизис на Източноправославната църква“. Св. Николай Велимирович.

06 ноември – четвъртък

09:00 ч. – Заупокойна света Литургия и панихида по повод 13 години от блажената кончина на Българския патриарх и Софийски митрополит Максим в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“.

18:00 ч. – Представяне на издания на Ловчанска света митрополия:

• "Хлябът на Живота“. Изяснение на Божествената литургия, том 3. Лимасолски митрополит Атанасий.

• "Слова. Послания. Отговори“ на Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий.

Детска православна литература:

• "Жития на светиите за деца“ – месец декември, част 1.

• "Светият праведен Ной“.

• "Свети Великомъченик Георги“.

– Представяне на издания на Сливенска света митрополия, издателство "ПРОСВЕТИТЕЛ“:

• "Слова и проповеди“ не издавани на Сливенския митрополит Йоаникий.

• "Трифонославие и винословие“, автор: ст.ик. Павел Гърбов.

• "Живот и чудеса на св. Йоан Шанхайски“ в две части. Превод от руски език с автор прот. Пьотър Перекрестов.

• "Молебен канон и акатист на св. Арсений Велики“.

• "Библейски стослов“.

– Представяне издания на Православния богословски факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“:

• "РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ. Съвременен педагогически дискурс на европейската училищна практика“. Представя: проф. д-р Магдалена Легкоступ, Декан на Православния богословски факултет на ВТУ.

• "Предобрази на Словото: тълкуване на паримиите за неподвижните Господски и Богородични празници“. Представя: гл.ас. д-р Стефка Кънчева, Православен богословски факултет на ВТУ.

– "Уставът на Българската православна църква - Българска Патриаршия и неговото приложение". Представя ст. ик. гл. ас. д-р Михаил Михайлов, Богословски факултет на СУ "Св. Климент Охридски“.

– Представяне на издания на издателство "Омофор“:

• "Църквата и идеологиите. Трансхуманизмът“. Съставител: доц. д-р Свилен Тутеков.

• "Между вярата и разума“. Проф. Димитър Попмаринов.

• "Музика и духовен живот. Взаимодействие в светлината на православната християнска традиция“. Проф. Деворина Гамалова.

• "Първи плодове на молитвата. Четиридесетдневно пътуване с Канона на свети Андрей Критски“. Фредерика Матюз-Грийн.

• "Да бъдем тук“. Протопрезв. Александър Шмеман.

07 ноември – петък

16:00 ч. – Представяне на издания на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“:

• "Алманах "100 години Богословски факултет". Представя: доц. д-р Ивайло Найденов, Декан на Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски“.

• Списание "Богословска мисъл/Forum Theologicum Sardicense“ - сайт и развитие. Представя: гл.ас. д-р Теодор Аврамов.

• Сборник "Doctrinam magis quam aurum“. Представят: проф. д-р Павел Павлов и гл. ас. д-р Теодор Аврамов.

• Сборник "In silentio et spe erit fortitudo“ - студии и статии. Представят: проф. д-р Павел Павлов и гл. ас. д-р Теодор Аврамов.

• "Ангелска песен, ангелофония, териреми и калофония (в средновековната певческа практика на Църквата)“. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).

• "Eвхаристията – Mysterium fidei – Mysterium vitae (литургично изследване на тайнството Евхаристия)“. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).

• Присовският манастир "Св. Архангел Михаил“ и старопиталището към него до началото на 60-те години на ХХ век (История, устройство и управление). Автор: проф. дбн Делян Николчев. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).

• Преговорите за вдигането на българската схизма (с акцент: тайната синодална мисия на Стобийския епископ Борис в Йерусалим през 1932 г.). Автор: проф. дбн Делян Николчев. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).

• "Домашната Църква – Титулите на Рим (Мястото, където домът се превръща в Църква)“. Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.

• "Св. първомъченик и Архидякон Стефан (Богословие на свидетелството)". Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.

• "Епископите на Рим – служение на предела между две епохи (III-IV век)“. Представя: ст. ик. доц. д-р Стефан (Стайко) Стайков.

• "Диалогът в мултикултурна образователна среда“ – учебно помагало от конференция. Представя: гл. ас. д-р Здравко Кънев.

18:00 ч. – Празнична вечерня.

08 ноември – събота (Събор на свети Архангел Михаил)

09:00 ч. – Божествена света Литургия в храм "Св. Архангел Михаил“, град Варна.

16:00 ч. –  Представяне на сайта "Словото стана плът“, посветен на тълкуването на Свещеното Писание. Фондация "Двери“.

– Издание на Българската Източноправославна епархия в Западна и Средна Европа:

• Служебник "Божествена света Литургия от светия наш отец Йоан Златоуст, Архиепископ Константинополски“. Издава Българска Източноправославна епархия в Западна и Средна Европа. Представя: свещ. ик. проф. д-р И. С. Иванов (Кюмурджийски).

– "Псалтикознание. Песнописателите, мелотворците и музикалните теоретици на Православната църква. Том 1.“ (под печат). Представя: доц. д-р Любомир Игнатов.

– Издания на Варненска и Великопреславска св. митрополия:

• "Господските празници“ – митрополит на Едеса, Пела и Алмопия Иоил. Изданиe на Варненска и Великопреславска света митрополия. Представя: д-р Златина Каравълчева. (под печат)

• "По дълги пътеки. 24 лични истории за пътя към Бога“. Съставител: Диляна Иванова. (под печат)

• "Последните дни от земния живот на Господ Иисус Христос“. Св. Инокентий Херсонски.

• "Писма и записки“, том 5. Св. Тихон Задонски.

• "Пълна изповед“. Подготовка за тайнството Изповед според наставленията на светите подвижници на благочестието (с обяснение за греховете). (под печат)

Закриване на 23-тото издание на Седмица на православната книга.

09 ноември – неделя

09:00 ч. – Божествена света Литургия в Митрополитския катедрален храм "Успение Богородично“, Варна.