От 15 до 29 април ще се проведе XXVI-ото издание на Варненска студентска Универсиада, която се организира от Дирекция "Спорт“ на Община Варна съвместно със студентските съвети и звената по спорт в Университетите.
В най-мащабната надпревара за студенти в морската столица – участниците ще премерят сили в 9 вида спорт: шахмат, тенис на маса , плуване, мини футбол , стрийтбол 3х3, волейбол, лекоатлетически крос ,тенис и билярд.
Шахмат
15.04 /сряда/ от 14:00 до 18:00 ч. – Юнашки салон
Тенис на маса
16.04 /четвъртък/ от 10:00 до 16:00 ч. – Икономически университет – Варна /отборно и индивидуално/
Билярд
16.04 /четвъртък/ от 16:00 до 20:00 ч. – Билярден клуб "Старата зала“
Плуване
18.04 /събота/ от 10:30 до 12:30 ч. – Плувен комплекс "Приморски“
Мини футбол – /по програма/
20.04 /понеделник/ от 15:00 до 19:00 ч. – ОСРК "Младост“
21.04 /вторник/ – от 15:00 до 19:00 ч. – ОСРК "Младост“
22.04 /сряда/ – от 15:00 до 17:00 ч. – ОСРК "Младост“
Стрийтбол 3х3
21.04 /вторник/ от 17:30 до 20:00 ч. – Икономически университет – Варна
Волейбол
20-22.04 /понеделник-сряда/ от 13:00 до 20:00 ч. – Медицински университет – Варна "Проф. Д-р Параскев Стоянов“
Лекоатлетически крос
25.04 /събота/ от 11:00 до 12:00 ч. – Морска градина, Летен театър
Тенис /по програма/
27.04 /понеделник/ от 09:30 до 16:00 ч. – ТК "Чайка“
28.04 /вторник/ от 09:30 до 16:00 ч. – ТК "Чайка“
Официалното награждаване на призьорите в отделните дисциплини ще се състои на 29 април /сряда/ от 17:00 ч. в Юнашки салон.
